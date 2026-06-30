Honeymoon vorbei? Dua Lipa und Callum Turner landen in NYC

Für Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) scheinen die Flitterwochen vorerst zu Ende gegangen zu sein. Das frisch vermählte Paar wurde am 29. Juni bei der Ankunft am Flughafen in New York gesichtet. Beide wirkten dabei entspannt und gut gelaunt – die Sängerin trug ein weißes Shirt, eine Jeans und eine Cap, ihr Mann einen dunkelblauen Pullover mit Jeans. Die beiden hielten beim Durchqueren des Terminals Händchen und zeigten sich dabei ganz vertraut miteinander.

Zuvor hatten Dua und Callum ihre Hochzeit mit einer ausgedehnten Reise durch Europa gefeiert. Nach ihrer Traumzeremonie auf Sizilien besuchten sie gemeinsam Rom und verbrachten Zeit an der Amalfiküste, wo sie auf einer Yacht das Meer genossen. Fotos dokumentierten die romantische Reise: Die Frischvermählten wurden beim Planschen im Wasser, beim Sightseeing und beim innigen Knutschen am Strand erwischt. Warum das Paar nun in New York gelandet ist, ist bislang nicht bekannt. Fest steht allerdings, dass Dua plant, für rund sieben Monate von London in die USA zu ziehen, um Callum dort bei seiner beruflichen Arbeit zu unterstützen.

Die Sängerin und der Schauspieler hatten sich bereits an der Amalfiküste kaum die Hände voneinander lassen können – Fotos der Daily Mail zeigten die beiden beim Kuscheln auf einer Luftmatratze und beim Küssen im Meer. Die Liebesgeschichte der beiden hatte erst vor einigen Jahren begonnen, bevor Callum seiner Dua schließlich einen Heiratsantrag machte. Mit ihrer geplanten gemeinsamen Zeit in den USA scheinen die zwei nun das nächste große Kapitel ihrer Beziehung aufzuschlagen.

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Imago Callum Turner mit Dua Lipa bei der Elton John AIDS Foundation Viewing Party

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dualipa Callum Turner und Dua Lipa kurz nach ihrer Trauung am 31. Mai in London

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Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa in Rom