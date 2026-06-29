Dua Lipa zeigt nacktes Badewannen-Foto auf Hochzeitsreise

Dua Lipa (30) gewährt ihren Fans einen intimen Blick hinter die Kulissen ihrer Flitterwochen mit Ehemann Callum Turner (36). Auf Instagram teilte die Sängerin jetzt eine neue Bildersammlung aus dem gemeinsamen Urlaub in Italien – und sorgte damit für Aufsehen. Darunter befindet sich ein Nacktfoto, das sie in einer Schaumbadewanne zeigt, auf dem auch ihr funkelnagelneuer Ehering zu sehen ist. Aufgenommen wurde es in der legendären Getty Suite des Hotels La Posta Vecchia, einer Renaissance-Villa außerhalb von Rom, die einst dem Milliardär J. Paul Getty gehörte. Dazu kommentierte die 30-Jährige: "Himmel auf Erden."

Das Reisealbum der Frischvermählten zeigt außerdem, wie viel die beiden von Italien gesehen haben. Die Route führte von der Amalfiküste über Rom weiter nach Neapel, nach Favignana und schließlich nach Taormina, wo sie im San Domenico Palace logierten – dem Hotel, das durch die zweite Staffel von The White Lotus weltberühmt wurde. Auf einer Yacht im Bikini im Lingerie-Stil spielte Dua Karten mit ihrem Mann, beide reckten ihre goldenen Eheringe stolz in die Kamera. Zudem postete die Britin ein Bild, auf dem sie lachend ein Trikot des Fußballvereins SSC Neapel kombiniert mit ihrem Bikini trägt. Auch das luxuriöse Hotel Il Pellicano in der toskanischen Maremma-Region war Teil der Reise.

Hinter dem Traumurlaub liegt für das Paar eine ebenso opulente Hochzeitsfeier. Nach der standesamtlichen Trauung im Londoner Stadtteil Marylebone, bei der Dua ihre Fans bereits mit eleganten Bildern verzückte, ging es für ein mehrtägiges Fest nach Palermo in eine historische Villa. Elton John (79) soll bei der Zeremonie seinen Hit "Your Song" performt haben, auch Charli XCX (33) und Donatella Versace (71) waren unter den Gästen. Dua trug ein aufwendiges Haute-Couture-Kleid mit langer Federschleppe von Chanel, entworfen von Matthieu Blazy. Callum erschien in einem maßgefertigten Louis-Vuitton-Anzug. Duas Vater führte seine Tochter zum Altar. Kennengelernt hatten sich die Sängerin und der Schauspieler im Januar 2024 bei einer Party in Los Angeles – verbunden hat sie die Leidenschaft fürs Lesen desselben Romans. Nach den Flitterwochen zieht das Paar für mehrere Monate in die USA, damit Dua Callum zu seinen nächsten Drehs begleiten kann.

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Instagram / dualipa Dua Lipa in ihren Flitterwochen

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Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa in Rom

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dualipa Callum Turner und Dua Lipa kurz nach ihrer Trauung am 31. Mai in London