George Clooney: Diesen Schauspieler wünscht er sich als Bond

George Clooney (65) hat sich klar positioniert: Der Hollywoodstar hat seinen persönlichen Favoriten für die Nachfolge von Daniel Craig (58) als James Bond bekannt gegeben. Gegenüber The Hollywood Reporter sprach er sich unmissverständlich für Callum Turner (36) aus. "Ich hoffe, dass Callum der nächste Bond wird. Ich denke, er wäre ein großartiger Bond", schwärmte er von dem britischen Schauspieler. "Er ist groß und gut aussehend und charmant und Brite, also ist er der perfekte Mann dafür." Seit Craigs letztem Auftritt in "No Time to Die" im Jahr 2021 warten die Fans auf Neuigkeiten zur Nachfolge – und die Gerüchteküche brodelt aktuell wieder so heftig wie selten.

George und Callum kennen sich gut: Die beiden arbeiteten gemeinsam an dem Historienfilm "The Boys in the Boat" aus dem Jahr 2023. Dabei konnte George die Qualitäten seines Kollegen hautnah beobachten. "Er ist nicht einfach den leichten Weg mit einfachen Gagen gegangen – er hat wirklich interessante Arbeit gemacht", lobte er Turner weiter. Callum selbst gab sich in dem Interview mit The Hollywood Reporter bedeckt und wollte nicht kommentieren, ob er die Rolle annehmen würde, sollte sie ihm angeboten werden. Er merkte aber amüsiert an: "Ihr wisst gar nicht, wie lustig das mit den Bond-Gerüchten ist: Sogar deine besten Freunde fragen dich danach, Leute schreiben dir, mit denen du seit zehn Jahren nicht mehr gesprochen hast – und du weißt nichts!" Neben Callum sind weitere Namen im Spiel, darunter Netflix-Star Leo Suter (32) aus "Vikings: Valhalla", der zuletzt gegenüber The Times andeutete, er "würde nicht Nein sagen".

Mit einem Kinostart des nächsten Bond-Films wird laut Berichten nicht vor 2028 gerechnet. Callum, der 1990 geboren wurde, hat in den vergangenen Jahren auch abseits der Leinwand für Schlagzeilen gesorgt. Der Schauspieler hat kürzlich Popstar Dua Lipa (30) geheiratet, was seiner Person noch mehr Aufmerksamkeit beschert hat. Bei den Wettanbietern führt er derzeit die Liste der Bond-Favoriten an. George selbst ist seit vielen Jahren einer der bekanntesten Namen Hollywoods. Der Oscar-Preisträger ist seit 2014 mit der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney (48) verheiratet.

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Imago George Clooney bei einer Premiere in Los Angeles

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Getty Images Callum Turner, Schauspieler, 2026

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dualipa Callum Turner und Dua Lipa kurz nach ihrer Trauung am 31. Mai in London