Wow-Effekt: Dua Lipa postet umwerfende Hochzeitsbilder

Dua Lipa (30) hat ihre Fans mit neuen Bildern von ihrer Hochzeit begeistert. Die Sängerin heiratete ihren Partner Callum Turner (36) Ende Mai in London – im kleinen, intimen Rahmen. Nachdem sie bereits erste Fotos von ihrer standesamtlichen Trauung geteilt hatte, legte sie jetzt auf Instagram noch einmal nach und zeigte erstmals ihr atemberaubendes Hochzeitskleid in voller Pracht. Dazu schrieb sie schlicht und romantisch: "Mr. & Mrs."

Das Kleid, das Dua an ihrem großen Tag trug, ist ein echter Hingucker. Das eng anliegende weiße Haute-Couture-Kleid von Chanel ist mit feinen Kristall- und Perlenstickereien verziert. Der offene Rücken wird von Perlenverzierungen und zarten Kettchen geschmückt. Besonders eindrucksvoll ist der weite Rock: Er ist über und über mit kleinen Fransen besetzt und wirkt gemeinsam mit der Schleppe wie mit Federn bedeckt. Ihr Haar trug die Sängerin halb hochgesteckt, dazu einen langen Schleier an einem Fascinator, der ebenfalls mit Federn geschmückt ist. Ihr Mann Callum trug dabei einen schlichten schwarzen Anzug von Louis Vuitton.

Dua Lipa und Callum Turner, der vor allem als Schauspieler bekannt ist, hatten ihre Beziehung lange Zeit aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Seit Anfang 2023 wurden die beiden immer wieder gemeinsam gesichtet, bevor sie ihre Romanze offiziell machten. Die Britin, die am 22. August 1995 in London geboren wurde, zählt zu den erfolgreichsten Popstars der Welt. Callum ist vor allem durch seine Rollen in Produktionen wie "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" bekannt.

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Getty Images Dua Lipa, Sängerin

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dualipa Callum Turner und Dua Lipa kurz nach ihrer Trauung am 31. Mai in London

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Getty Images Callum Turner, Schauspieler, 2026

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