Dua Lipas Selfie lässt Fans Photoshop-Fail vermuten

Dua Lipa (30) sorgt mit einem neuen Foto-Dump auf Instagram für Gesprächsstoff. Die Sängerin teilte am Donnerstag eine Reihe von Schnappschüssen aus Schweden, wo sie Zeit im Tonstudio verbrachte, mit Freunden unterwegs war und sich offenbar auch schwedische Kötbullar schmecken ließ. Zwischen den entspannten Bildern versteckt sich aber ein Selfie, das nun im Netz hohe Wellen schlägt. Fans fiel dabei eine auffällige Unregelmäßigkeit an der Tür hinter der Musikerin auf, und auf X wird seitdem wild über einen möglichen Photoshop-Fail diskutiert.

In dem betreffenden Selfie sitzt Dua, in einem schwarz-weißen Croptop gekleidet, vor einer weißen Tür, deren dekorative Verzierung auf einer Seite plötzlich nach oben zu biegen scheint, während die andere Seite ganz gerade bleibt. Genau dieses Detail lässt viele Follower stutzen. Ein viraler Post auf X mit den Worten "Dua Lipa, girl… das hast du gar nicht nötig" sammelte zehntausende Likes und Millionen Aufrufe. Einige User vermuten, dass die Künstlerin ihre Haare bearbeiten oder kleine Babyhaare glätten wollte und dabei versehentlich den Hintergrund verzogen hat. Andere fragen sich, welcher Filter überhaupt so stark das Umfeld verbiegt. Wieder andere gehen einen ganz anderen Weg und diskutieren ernsthaft, ob es sich nicht einfach um ein besonderes skandinavisches Türdesign handeln könnte – inklusive Suchanfragen nach "Schwedischen Türen" im Netz. Ein besonders beliebter Scherz unterstellt Dua augenzwinkernd, ihr neues Album sei "so gut, dass sie damit Raum und Zeit um sich herum verbiegt".

Ähnliche Fälle sind in der Promiwelt keine Seltenheit: Erst kürzlich war auch Khloé Kardashian (42) mit einem vermeintlichen Bearbeitungsfehler in einem Selfie aufgefallen. Nutzer bemerkten auf Reddit, wie sehr sich ein Bild von einem in ihrer Sendung The Kardashians gezeigten Fotoshooting von dem Cover ihres Podcasts "Khloé in Wonder Land" unterschied. Bemerkenswert ist, dass Dua Lipa, die sich auf einem Bild zuletzt sogar in der Badewanne zeigte, das umstrittene Foto weiterhin auf ihrem Profil online lässt. Das lässt laut "Buzzfeed" drei Deutungen zu: Entweder sie hat die Diskussion schlicht nicht bemerkt, sie ignoriert sie bewusst, oder es handelt sich tatsächlich nur um eine ungewöhnlich geformte schwedische Tür ohne jeden Bearbeitungsfehler.

Anzeige Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa und ihr wohl bearbeitetes Selfie

Anzeige Anzeige

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa im August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Dua Lipa, Sängerin