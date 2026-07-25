Callum Turners Vater Laurence schwänzte die Hochzeit mit Dua

Callum Turner (36) und Dua Lipa (30) haben auf Sizilien geheiratet – und die Feier war alles andere als bescheiden. Rund 200 Gäste kamen in die prachtvolle Villa Valguarnera aus dem 18. Jahrhundert, darunter Stars wie Elton John (79), Donatella Versace (71) und Charli XCX (33). Doch eine Person fehlte auffällig: Callums Vater Laurence Coles. Statt bei der Hochzeit seines Sohnes zu feiern, soll er an einem ganz anderen Hochzeitsfest teilgenommen haben – rund 2.000 Kilometer entfernt in Nord-London.

Dort war Laurence laut einem Bericht der Sun zu Gast bei der Hochzeit von Jamie Rae Keeble, der Tochter des Spandau-Ballet-Schlagzeugers John Keeble. Eine Quelle erklärte gegenüber The Sun: "Laurence und Callum waren über die Jahre entfremdet, aber es war dennoch seltsam, dass er an dem Tag bei einer anderen Hochzeit war, an dem sein Sohn Dua heiratete. Laurence hielt sich bedeckt, aber einige Leute hinterfragten die Tatsache, dass er ausgerechnet dann bei einer Hochzeit war." Callums Halbgeschwister Louis und Clemmie waren hingegen in Sizilien dabei und feierten mit dem Paar.

Dass Vater und Sohn überhaupt wieder in Kontakt sind, hat eine lange Geschichte. Callum wuchs bei seiner Mutter Rosemary in einem Sozialwohnungsblock in Chelsea auf – sein Vater war nach Australien ausgewandert, wo er sich als Psychotherapeut qualifizierte und eine neue Familie gründete. In einem früheren Interview mit dem Evening Standard sprach Callum offen über seine Kindheit: "Das Ding, das ich in meiner Kindheit immer interessant fand, war: Ja, ich wuchs auf einer Wohnsiedlung auf, alleinerziehende Mutter, Arbeiterklasse, aber ich hatte auch all diese bunten Charaktere um mich herum. Es ging nicht darum, zwei Welten zu navigieren. Es gab drei, vier, fünf mehr."

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Getty Images Schauspieler Callum Turner im Juli 2026

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Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner, August 2025

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Getty Images Callum Turner bei der Premiere von "Eternity" beim Toronto International Film Festival 2025

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