Flitterwochen: Dua Lipa genießt mit Callum Dinner in Rom

Romantischer Abend unter dem römischen Sternenhimmel: Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) haben sich jetzt einen entspannten Date-Abend in der italienischen Hauptstadt gegönnt. Die Sängerin und der Schauspieler ließen es dabei bewusst ruhig angehen und wählten für ihr gemeinsames Dinner in ihren Flitterwochen eine gemütliche Trattoria – also genau das Gegenteil von aufwendigen Gala-Auftritten auf dem roten Teppich. Statt Glamour und Trubel standen Pasta und Wein auf dem Programm, während das Paar den Abend in dem rustikalen Lokal in aller Ruhe genoss.

Laut Berichten der Daily Mail wirkten Dua und Callum bei ihrem Ausflug entspannt und vertraut miteinander, wie auch Fotos, die dem Magazin vorliegen, zeigen. Die beiden scheinen ihren Aufenthalt in Rom ganz im Sinne des sprichwörtlichen "la dolce vita" – dem süßen Leben – zu gestalten. Große Inszenierungen oder öffentliche Auftritte scheinen dabei nicht auf ihrer Agenda zu stehen. Vielmehr genießt das frisch verheiratete Paar die Stadt abseits des Rummels, den prominente Besucher in einer der meistbesuchten Metropolen Europas sonst häufig auf sich ziehen.

Dua hatte ihr Privatleben in den vergangenen Jahren meist eher diskret gehalten und nur selten Einblicke in Liebesangelegenheiten gegeben. Auf ihrem Instagram-Account dreht sich der Großteil ihrer Posts um Musik, Mode und Reisen mit Freundinnen, zwischendurch zeigt sie sich aber auch bei entspannten Momenten im Urlaub. Callum ist vor allem durch seine Film- und Serienrollen bekannt, über sein Leben abseits der Kameras ist dagegen wenig öffentlich. Umso mehr fällt auf, wenn sich die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen. Ihre aktuellen Ausflüge durch Italien liefern Fans nun viele Schnappschuss-Motive ganz im Zeichen von Sonne, Pasta und Zweisamkeit.

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Imago Callum Turner mit Dua Lipa bei der Elton John AIDS Foundation Viewing Party

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Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner an Weihnachten 2025

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Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner posieren auf der Afterparty in London