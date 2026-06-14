Oh, là, là: Dua Lipa und Callum Turner knutschen im Meer

Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) genießen nach ihrer Hochzeit ganz offensichtlich jede Minute zu zweit. Die Sängerin und der Schauspieler wurden jetzt bei ihrem Honeymoon an der Amalfiküste gesichtet, wo sie im Meer und am Strand kaum die Hände voneinander lassen konnten. Auf Fotos, die die britische Zeitung Daily Mail veröffentlichte, ist zu sehen, wie die Frischvermählten auf einer pink-weißen Luftmatratze kuscheln, sich küssen und gemeinsam die Sonne genießen.

Auf den Bildern trägt Dua einen goldenen Neckholder-Bikini, mit dem sie ihre durchtrainierte Figur perfekt in Szene setzt. Callum ist zu sehen, wie er in Badehose von einem Felsen ins Wasser springt und anschließend mit Dua im Meer planscht. Weitere Fotos zeigen das Paar eng aneinander gekuschelt gemeinsam auf einer Sonnenliege und Arm in Arm auf einer Luftmatratze. Ein Augenzeuge berichtete dem Blatt: "Sie konnten buchstäblich nicht die Finger voneinander lassen, sie haben jede Gelegenheit zum Küssen genutzt, sie sind so verliebt." Nach ihrem opulenten Hochzeitswochenende in Palermo, bei dem sie sich nach der standesamtlichen Trauung in London noch einmal eine romantische Segnung in der historischen Villa Valguarnera gönnten, reiste das Paar weiter an die Amalfiküste, um dort jetzt ganz entspannt die Flitterwochen zu verbringen.

Kennengelernt hatten sich Dua und Callum im Januar 2024 auf einer Party in Los Angeles. Seitdem zeigen sie sich immer wieder eng verbunden und zelebrieren ihre Liebe. Freunden des Paares zufolge könnte nun bald der nächste Meilenstein folgen. Wie Daily Mail unter Berufung auf einen Insider berichtet, streben die beiden eine gemeinsame Familie an. "Sie sind so verliebt, sie wollen für immer zusammen sein und wollen in nicht allzu ferner Zukunft Eltern werden. Beide sind sehr familienorientiert", zitiert das Blatt die namentlich nicht näher genannte Quelle. Nach dem Honeymoon stehen für Callum jedoch erst einmal zwei Filmprojekte in den USA an. Dua wird ihn für sieben Monate dorthin begleiten. Noch genießt das Paar jedoch die Romantik unter der italienischen Sonne – und kann augenscheinlich nicht genug voneinander bekommen.

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Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa, Juli 2025

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Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner in Italien, Juli 2025

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Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa