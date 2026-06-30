Journalistin enthüllt brisanten Anruf mit Prinzessin Kate

Eine Royal-Expertin hat jetzt ein brisantes Telefonat mit Prinzessin Kate (44) aus dem Jahr 2007 öffentlich gemacht. Journalistin Camilla Tominey berichtete im Podcast "Royal T" davon, wie sie Kate damals direkt anrief, um über deren Liebes-Aus mit Prinz William (44) zu berichten. Tominey arbeitete seinerzeit für den Sunday Express und war von ihrer Redaktion damit beauftragt worden, die Trennung des Paares journalistisch zu begleiten. Über Kontakte war sie an Kates Telefonnummer gelangt und hatte kurzerhand entschieden, die Prinzessin direkt zu kontaktieren.

Was sie dann erlebte, überraschte die erfahrene Journalistin: Obwohl Kate mitten in einer persönlichen Krise steckte und der Liebeskummer ihr sichtlich zu schaffen machte, reagierte sie bemerkenswert gefasst. "Ich habe diese Beziehung bisher nie kommentiert. Deshalb glaube ich nicht, dass ich jetzt damit anfangen werde", zitierte Tominey sie aus dem Gespräch. Kate sei dabei stets höflich und respektvoll geblieben. "Was für eine beeindruckende Frau", habe die Journalistin damals gedacht. Die Trennung von 2007 hatte nach vier gemeinsamen Jahren Beziehung ein vorläufiges Ende für das Paar bedeutet – doch William und Kate fanden wieder zueinander. 2010 folgte die Verlobung, 2011 heirateten sie in der Westminster Abbey.

Dass Kate nach wie vor darin geübt ist, ruhig und souverän in der Öffentlichkeit aufzutreten, zeigt sich bis heute. Gemeinsam mit William zieht sie die drei Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) groß. Selbst bei öffentlichen Auftritten, etwa beim diesjährigen "Trooping the Colour", kommuniziert sie mit ihren Kindern auf dem Balkon des Buckingham Palace auf kaum wahrnehmbare, diskrete Weise. Auch in schwierigen Momenten blieb Kate zuletzt besonnen: Im März 2024 gab sie öffentlich bekannt, an Krebs erkrankt zu sein. Inzwischen befindet sie sich in Remission.

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Getty Images Prinzessin Kate beim Royal Ascot 2026

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Getty Images Die Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace, Trooping the Colour 2026

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Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder George, Louis und Charlotte, Mai 2025