So subtil kommunizieren Prinzessin Kate und Kids öffentlich

Bei der diesjährigen Ausgabe von Trooping the Colour am 13. Juni in London hat Prinzessin Kate (44) ihrer Tochter Charlotte (11) eine kaum wahrnehmbare Botschaft zukommen lassen. Auf dem Balkon des Buckingham Palace, wo die königliche Familie gemeinsam den Überflug der Royal Air Force verfolgte, gab Kate ihrer elfjährigen Tochter lediglich ein dezentes Handzeichen, um sie näher an die Familie heranzuführen. Charlotte reagierte sofort und passte ihre Position entsprechend an – ein Moment, der dem Publikum wohl kaum aufgefallen sein dürfte.

Neben dieser stillen Korrektur gab es auf dem Balkon noch weitere charmante Szenen. Charlotte wandte sich an ihren Großvater König Charles III. (77) und fragte ihn, wann gewunken werden solle – und bekam vom König höchstpersönlich seine Anweisungen. Ihr jüngerer Bruder Prinz Louis (8) beeindruckte seine Mutter derweil mit seinem Wissen über die verschiedenen Flugzeugmodelle, die über den Palast hinwegflogen. Auch Prinz George (12) verfolgte das Spektakel sichtlich begeistert. Modisch präsentierte sich die Familie Wales dabei bestens aufeinander abgestimmt: Kate erschien in einem eleganten weißen Mantelkleid von Catherine Walker, Prinz William (43) trug seine Militäruniform mit hellblauer Schärpe, George und Louis erschienen in Anzügen mit passenden hellblauen Krawatten, und Charlotte setzte mit einem weißen Sommerkleid einen leichten, sommerlichen Akzent.

Trooping the Colour ist eine jahrhundertealte Militärtradition, bei der jährlich der offizielle Geburtstag des britischen Monarchen gefeiert wird. Für die Wales-Kinder George, Charlotte und Louis gehören die Auftritte bei solchen royalen Großereignissen längst zum Alltag. Einige der üblichen Gesichter fehlten jedoch in diesem Jahr. Wegen seiner Involviertheit in den Skandal rund um Jeffrey Epstein (†66) wurden Andrew Mountbatten-Windsor (66) seine Titel aberkannt – er hält sich nunmehr von Events dieser Art fern. Auch seine Töchter Prinzessin Eugenie (36) und Prinzessin Beatrice (37) nahmen nicht teil.

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz Louis bei Trooping the Colour 2026 in London

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Getty Images Prinzessin Kate mit Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis bei Trooping the Colour 2026 in London

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Getty Images Königin Camilla, König Charles III., Prinz William, Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis, Trouping the Colour 2026