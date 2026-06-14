Ohne Erfolg: Harper Beckham sucht entfremdeten Brooklyn auf

Harper Beckham (14) sorgte an einem besonderen Tag für ihren Vater David Beckham (51) nun für einen stillen Gänsehaut-Moment: Nur wenige Stunden nach der glamourösen Walk-of-Fame-Zeremonie in Hollywood tauchte die 14-Jährige am Haus ihres Bruders Brooklyn Peltz-Beckham (27) auf. Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen Harper, wie sie noch in dem pinken Midi-Kleid und dem Cardigan, den sie zuvor zur Ehrung ihres Vaters getragen hatte, bei Brooklyns Anwesen in Beverly Hills ankam. Doch dort wartete eine herbe Enttäuschung auf Harper.

Weder Brooklyn noch seine Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) waren zu Hause – das Paar soll Berichten zufolge zu diesem Zeitpunkt nicht in der Stadt gewesen sein. Harper soll daraufhin das Anwesen wieder verlassen haben, ohne ihren großen Bruder zu treffen. Auch als David seinen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame feierte, kam es nicht zu einem Wiedersehen der Familie. Während Victoria Beckham (52) mit den Kindern Harper, Cruz (21) und Romeo (23) stolz an Davids Seite stand, blieb Brooklyn dem besonderen Ereignis fern.

Der Konflikt innerhalb der Beckham-Familie eskalierte Anfang dieses Jahres, als Brooklyn sich in einem langen Statement auf Instagram öffentlich äußerte. "Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen", schrieb er darin und fügte hinzu: "Ich werde nicht kontrolliert, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein." Er warf seinen Eltern vor, die Marke "Beckham" über alles zu stellen und sich wiederholt in seine Beziehung mit Nicola eingemischt zu haben. Ob es jemals zu einer Versöhnung oder zumindest zu einem Treffen zwischen den Geschwistern kommt, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Harper Beckham, Tochter von David und Victoria Beckham

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

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Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern bei der Doku-Premiere im Oktober 2023