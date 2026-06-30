Nach Horror-Po-OP: Gina-Lisa Lohfink verfolgt neuen Ansatz

Gina-Lisa Lohfink (39) beobachtete beim Training im Fitnessstudio eine andere Frau – und war schlichtweg beeindruckt von deren Körper. Was sie in ihrer Instagram-Story danach teilte, klang zunächst wie eine harmlose Schwärmerei, entpuppte sich aber als echte Kursansage für ihre Zukunft. "Wirklich, die hat so einen richtig geilen Arsch gehabt", schwärmte Gina-Lisa. Was folgte, war kein neidischer Kommentar, sondern ein handfester Entschluss: "Sie sah so gut aus, und das werde ich mir jetzt genau als Vorbild nehmen und ganz fleißig jeden Tag trainieren", kündigte sie ihren Followern an. Ein Satz, der nach allem, was sie in den vergangenen Jahren durchgemacht hat, eine ganz besondere Tiefe besitzt.

Im Sommer 2023 reiste Gina-Lisa in die Türkei, um sich einem sogenannten "Brazilian Butt Lift" zu unterziehen – einem Eingriff, bei dem körpereigenes Fettgewebe abgesaugt und gezielt in das Gesäß injiziert wird, um es zu vergrößern und zu formen. Mediziner stufen diesen Eingriff als einen der risikoreichsten Schönheitseingriffe weltweit ein. Für Gina-Lisa bestätigten sich diese Warnungen auf erschreckende Weise: Das eingebrachte Material wanderte in ihre Beine und entzündete sich dort. In einem RTL-Interview gestand sie offen: "Ich habe so starke Schmerzen, das kann ich gar nicht in Worte fassen." Rettung fand sie schließlich bei dem plastischen Chirurgen Andreas Dorow, der sich des Falls annahm und eine aufwendige Korrekturoperation durchführte, die rund drei Stunden dauerte. Wie Gina-Lisa später berichtete, hatten sich im Laufe der Jahre im Gewebe diverse Rückstände angesammelt: "Da war so viel Dreck drin. So viel altes Zeug. Die Ärzte haben am Ende drei Stunden operiert." Zeitweise stand sogar der mögliche Verlust eines Beins im Raum.

Dorow konnte zwar das Gröbste beseitigen, doch eine vollständige Entfernung des Materials hält er nach eigener Aussage für unrealistisch. Der Schock durch die dramatischen gesundheitlichen Folgen hat bei Gina-Lisa Lohfink offensichtlich zu einem echten Umdenken geführt. Wer sie in der Vergangenheit verfolgt hat, weiß, dass sie sich im Laufe der Jahre zahlreichen kosmetischen Eingriffen unterzog – von Botox und Fillern bis hin zu aufwendigeren Operationen. Doch mit dieser Vergangenheit will sie nun konsequent brechen. "Ich werde keine weitere Po-OP machen. Ich werde meinen Arsch trainieren. Ja, so wird es sein", verkündete sie in ihrer Story mit ungewohnt klarer Entschlossenheit.

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Imago Gina-Lisa Lohfink beim Frankfurter Oktoberfest 2025

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Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Mai 2026

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Joyn Gina-Lisa Lohfink bei "Promis unter Palmen" 2026