Nach Trauma: Darum veränderte sich Gina-Lisa optisch

Gina-Lisa Lohfink (39) hat offen über den Grund für ihre zahlreichen Schönheitsoperationen gesprochen – und die Hintergründe sind erschütternd. Im Podcast "tigges trifft" mit Moderator Sebastian Tigges (41) schilderte die Realitydarstellerin, dass ihre erste Beauty-OP nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung stattfand. Das traumatische Erlebnis wurde damals ohne ihr Einverständnis filmisch festgehalten und im Netz verbreitet. "Das erste Mal, wo ich vergewaltigt wurde, danach habe ich das gemacht", erklärte sie im Gespräch mit Tigges. Der Vorfall habe sich kurz nach ihrer Teilnahme an Germany's Next Topmodel ereignet. Damals hat das Gericht Gina-Lisa nicht geglaubt, die mutmaßlichen Täter wurden freigesprochen.

Der Ekel vor dem eigenen Körper sei nach diesem Erlebnis so groß geworden, dass sie sich verändern musste, wie Gina-Lisa weiter beschreibt: "Ich habe mich dann so sehr vor mir selbst und meinem Körper geekelt, dass ich das nicht mehr sehen konnte, weil das gefilmt wurde und fotografiert wurde und veröffentlicht wurde, ohne dass ich das wollte." Die Täter hätten ihr damals alles genommen: "Die haben mir alles genommen. Mein ganzes Selbstbewusstsein, alles an Selbstwert. Die haben mich ja komplett blamiert. Jeder wusste damals, wie ich nackt aussehe." Die Schönheitseingriffe seien für sie ein Weg gewesen, mit diesen Erlebnissen umzugehen – und hätten ihr dabei letztlich auch geholfen. "Ja, ich fühle mich jetzt so wohl in meinem Körper, so wie ich bin. Und das ist erst mal das Wichtigste", so Gina-Lisa. Anderen Menschen rät sie jedoch, denselben Weg nicht einzuschlagen, sondern lieber psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen: "Lieber so akzeptieren, wie man ist. Da muss man ja gar keine OP machen, dann lieber auch zur Psychologin gehen, bevor man so viele OPs macht."

Gina-Lisa hat in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über ihre Erfahrungen mit Schönheitseingriffen gesprochen – zuletzt auch über die Schattenseiten. Sie musste sich einer Notoperation unterziehen. Nach dieser Erfahrung hat sie ihre Einstellung zu Beauty-OPs grundlegend überdacht und gab an, vorerst keine weiteren Eingriffe mehr zu wollen.

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Imago Gina-Lisa Lohfink bei Julian F.M. Stoeckels Dschungelparty im JW Marriott Berlin

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Imago Sebastian Tigges bei der Verleihung des Deutschen Podcastpreises 2026 in Berlin

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