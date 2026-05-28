Nach Pfusch-Po-OP: Gina-Lisa fürchtet, ihr Bein zu verlieren

Realitystar Gina-Lisa Lohfink erlebt nach einer Schönheitsoperation einen Albtraum! Die 39-Jährige ließ sich 2023 bei einer Po-OP in der Türkei Füllmaterial spritzen, um ihren Körper zu optimieren – doch seitdem kämpft sie mit massiven gesundheitlichen Problemen. Jetzt schildert Gina-Lisa im Gespräch mit der Bild, wie dramatisch sich ihr Zustand zuletzt verschlechtert hat. "Ich habe Angst, mein Bein zu verlieren!", erklärt das Model und beschreibt heftige Schmerzen, eitrige Wunden und immer neue Eingriffe in Deutschland. Die Ärzte sprechen dem Bericht zufolge von einem besonders komplizierten Fall, der ihr Leben komplett auf den Kopf stellt und aktuell völlig offen lässt, wie es für sie weitergeht.

Schon Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass das eingespritzte Füllmaterial aus ihrem Po in die Oberschenkel gewandert war. Laut Bild handelt es sich um sogenanntes Aquafilling, einen Mix aus Polyamidgel, der bei der ehemaligen GNTM-Kandidatin zu starken Entzündungen, deformierten Beinen und dauerhaften Schmerzen geführt haben soll. In einer aufwendigen Operation entfernten deutsche Mediziner zunächst große Mengen des künstlichen Gels aus ihrem Körper. Vor rund fünf Wochen folgte dann ein weiterer Eingriff, bei dem vor allem das linke Bein stabilisiert werden sollte. "Das hat gut geklappt", erzählt Gina-Lisa im Interview. Doch nun bereitet ihr vor allem das rechte Bein große Sorgen: "Aus meinem rechten Bein läuft wieder viel Eiter raus. Da ist ein Loch drin, in welchem noch Masse vom Aquafilling drin ist. Das ist auch für meine Ärzte, die wirklich top sind, eine richtige Herausforderung."

Vor Kurzem meldete sich Gina-Lisa außerdem mit besorgniserregenden Worten bei ihren Fans auf Instagram. Die Realitybekanntheit zeigte sich dort erschöpft aus einem Krankenhausbett, während an ihrem Arm eine Infusion hing. "Die letzten Wochen waren gesundheitlich echt nicht leicht für mich. Ich musste viele Termine absagen, vieles verschieben und mich einfach mal ein bisschen zurückziehen", schrieb sie zu dem Foto. Besonders emotional wurde Gina-Lisa dann mit Blick auf ihre aktuelle Situation: "Man merkt oft erst, wie wichtig Gesundheit ist, wenn sie plötzlich nicht mehr selbstverständlich ist. Ich hoffe, dass jetzt langsam wieder bessere Zeiten kommen." Damals verriet sie allerdings noch nicht, weshalb sie im Krankenhaus behandelt werden musste.

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Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Benefizveranstaltung Night of Reality Stars in Berlin, Oktober 2025

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Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Mai 2026

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