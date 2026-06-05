Dr. Fatemi ordnet Gina-Lisas Po-OP-Drama medizinisch ein

Gina-Lisa Lohfink (39) macht mit ihrer verpfuschten Po-OP Schlagzeilen: In einem Interview sprach die Reality-TV-Bekanntheit offen über die negativen Effekte, die ein missglückter Eingriff bei ihr ausgelöst hat. 2023 hatte sie sich in der Türkei Füllmaterial in das Hinterteil spritzen lassen und kämpft seitdem mit massiven Komplikationen, darunter heftige Schmerzen und eitrige Wunden. In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, ordnet der Düsseldorfer Dermatologe und Experte für ästhetische Medizin Dr. Afschin Fatemi die Situation medizinisch ein.

Dr. Fatemi erklärt, dass er regelmäßig Patienten behandelt, die sich Permanentfiller wieder entfernen lassen möchten – wichtig sei hier jedoch eine zeitnahe Behandlung. "Im Frühstadium ist die Entfernung häufig relativ unkompliziert möglich. Je länger gewartet wird, desto schwieriger kann die Entfernung werden", schildert er. Oft seien dann größere operative Eingriffe nötig. Der Mediziner bekomme zudem häufig mit, dass Falschinformationen verbreitet wurden – wie im Fall von Gina-Lisa. "Ich höre immer wieder, dass Betroffenen gesagt wurde, der Filler würde sich nach vier oder fünf Jahren von selbst abbauen. Das entspricht nicht der Realität. Der Körper kann solche permanenten Kunststoffe nicht eigenständig abbauen", macht er deutlich.

Dr. Fatemi betont, es sollten nur bewährte und abbaubare Materialien verwendet werden – als Beispiel nennt er Hyaluronsäure. Das mindere das Risiko für schwerwiegende Komplikationen drastisch. "Patientinnen und Patienten sollten sich vor ästhetischen Eingriffen umfassend informieren und genau hinterfragen, welche Materialien verwendet werden. Gerade bei vermeintlich einfachen Schönheitsbehandlungen können Fehlentscheidungen Jahre später noch schwerwiegende Folgen haben", betont er eindringlich. Auch Gina-Lisa appelliert heute an junge Frauen, sich kosmetische Eingriffe besonders gut zu überlegen.

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Imago Gina-Lisa Lohfink beim Frankfurter Oktoberfest 2025

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Instagram / drfatemi Dr. med. Afschin Fatemi, Facharzt für Dermatologie

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