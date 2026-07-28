Gina-Lisa packt aus über Horror nach missglückter Po-OP

Realitystar Gina-Lisa Lohfink (39) macht im Podcast "tigges trifft" mit Moderator Sebastian Tigges (41) eine erschütternde Beichte: Die 39-Jährige erzählt offen von einer verpfuschten Po-OP, die für sie in der Türkei zum Albtraum wurde. In einer Klinik in Izmir ließ sie sich den Po mit einer Mischung aus Eigenfett, Aquafilling und Hyaluron behandeln – doch der Eingriff ging offenbar komplett schief. "Ich hatte eine verpfuschte Po-OP und dann ist der Po explodiert", schildert Gina-Lisa in dem Gespräch. Was danach folgte, beschreibt sie als knallharten Überlebenskampf im Krankenhaus fernab der Heimat.

Im Podcast erinnert sich die ehemalige Kandidatin von Germany's Next Topmodel an die dramatischen Tage in Izmir: Sie habe plötzlich hohes Fieber bekommen, das laut ihrer Erzählung bei über 41 bis 42 Grad gelegen haben soll. "Ich lag eine Woche im Sterben", sagt die Blondine und berichtet, sie habe ununterbrochen gezittert und unsägliche Schmerzen gehabt. In dem Moment habe sie gedacht: "Okay, jetzt fühlt es sich so an, als wenn alles aus mir rauskommt. Also ich habe gedacht: So fühlt sich sterben an." Doch statt intensiver medizinischer Hilfe sei sie nach eigenen Worten kaum behandelt worden. "Und die haben mir nur Kochsalzlösung gegeben. Wollt ihr mir mal Schmerztabletten geben oder irgendwas machen?", habe sie sich damals verzweifelt gefragt. Besonders schockierend für die TV-Bekanntheit: Wie sie behauptet, seien es gar keine echten Ärzte gewesen, die sie betreuten. Die Klinik in Izmir gebe es heute nicht mehr, außerdem seien dort laut Gina-Lisa viele weitere Frauen durch ähnliche Eingriffe geschädigt worden.

Für Gina-Lisa ist der Horror-Eingriff längst nicht abgeschlossen. Schon zuvor hatte die Realitybekanntheit erzählt, dass die gesundheitlichen Folgen des Schönheits-Experiments sie bis heute begleiten und ihr Alltag stark von Schmerzen geprägt ist. Die Betroffene macht seit Jahren kein Geheimnis daraus, wie sehr sie die körperlichen Nachwirkungen und die psychische Belastung fordern. Auch in ihren öffentlichen Auftritten wirkt die Influencerin oft emotional, wenn es um ihre Gesundheit und das Thema Schönheitsoperationen geht. Gleichzeitig sucht sie immer wieder das Gespräch in Medienformaten wie dem Podcast von Sebastian Tigges, um ihre Geschichte zu teilen und über die Risiken solcher Eingriffe im Ausland zu berichten. In ihrem Umfeld gilt die Hessin als loyaler Familienmensch, der sich trotz aller Strapazen viel Rückhalt bei engen Freunden und Angehörigen holt.

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