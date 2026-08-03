Heftiges Mobbing: Gina-Lisa packt über harte Schulzeit aus

Gina-Lisa Lohfink (39) zeigte sich im Podcast "tigges trifft" bei Sebastian Tigges (41) verletzlich. Die Reality-Bekanntheit sprach offen über eine Zeit, die sie bis heute geprägt hat: ihre Schuljahre. Statt unbeschwerter Kindheit erlebte sie dort massive Anfeindungen durch Mitschüler. "Die Schulzeit, da hatte ich es auch nicht einfach. Da haben die mich auch gemobbt", erzählte Gina-Lisa im Gespräch. Besonders schmerzhaft: Ihr Nachname sei regelmäßig verspottet worden, wie sie berichtete: "Da haben die gesagt: 'Lohfink, Klof*ck'."

Besonders bitter wirkt im Rückblick, dass Gina-Lisa gleichzeitig zu den beliebtesten Schülerinnen zählte. Sie erklärte die Widersprüchlichkeit ihrer Situation so: "Weil jeder wollte was von mir, dann haben die sich gestritten und wenn ich nichts von denen wollte, dann waren die richtig eklig." Die Anerkennung sei demnach schnell in Ablehnung umgeschlagen, sobald sie nicht das abgeliefert habe, was andere von ihr erwarteten. Ihren eigenen Schilderungen zufolge ging das Mobbing über verbale Attacken weit hinaus: Mitschüler sollen sie in Toiletten eingeschlossen haben, außerdem sei eine misslungene Matheklausur von ihr kopiert und im gesamten Schulgebäude ausgehängt worden. Trotz alledem habe sie Verantwortung als Klassen- und Schulsprecherin übernommen und sogar einen Kummerkasten betreut, in dem allerdings vor allem Liebesbriefe landeten.

Die schweren Erfahrungen aus dieser Zeit haben Gina-Lisa bis heute geprägt. Die ehemalige Kandidatin mehrerer Realityshows achtet mittlerweile sehr genau darauf, wen sie in ihr Leben lässt. "Negativen, schlechten Menschen probiere ich aus dem Weg zu gehen", erklärte sie weiter. Die Entertainerin versucht, sich privat mit Menschen zu umgeben, die ihr guttun, und konzentriert sich nach eigenen Worten lieber auf Positives als auf verletzende Urteile anderer. Auch in den sozialen Netzwerken setze sie verstärkt auf Selbstschutz, indem sie sich nicht mehr alles durchliest, was über sie geschrieben wird. Gina-Lisa ist bekannt dafür, über ihre Vergangenheit öffentlich zu sprechen. Im selben Podcast gestand sie, dass ihre erste Beauty-OP nach einer Vergewaltigung stattgefunden habe. Zuletzt kündigte sie an, sich keinen weiteren Eingriffen zu unterziehen.

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Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

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