Prinzessin Sofía bekommt plötzlich ihre ganz eigene Rolle

Am 8. Juli steht für Prinzessin Sofía von Spanien (19) ein besonderer Moment in ihrer noch jungen royalen Laufbahn an: Die Tochter von König Felipe (58) und Königin Letizia (53) wird in Saragossa erstmals die Preise der "Docentes Referentes" der Stiftung Ibercaja überreichen. Dahinter steckt eine Initiative, die herausragende Lehrkräfte aller Bildungsstufen würdigt – fünf Preise werden vergeben, jeweils dotiert mit 12.000 Euro. Wie das Magazin Hola berichtet, ist es Sofías dritter Solotermin überhaupt und zugleich ihr erstes Auftreten in ihrer neuen Rolle als Ehrenpräsidentin dieser Bildungspreise. Für die Verleihung reist sie eigens aus Lissabon nach Spanien zurück, wo sie derzeit studiert.

Bereits seit Februar ist bekannt, dass Sofía die Ehrenpräsidentschaft der "Docentes Referentes" übernommen hat. Die Initiative wurde von der Stiftung Ibercaja anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens ins Leben gerufen und will Lehrkräfte als treibende Kraft gesellschaftlicher und pädagogischer Entwicklung sichtbar machen. Sofías Unterstützung sei ein "deutliches Zeichen der Anerkennung für den Lehrberuf", erklärte die Stiftung dazu. Besonders spannend: Laut Hola ist nicht ausgeschlossen, dass die Infantin bei dem Termin auch ihre allererste öffentliche Rede halten wird.

Bislang hatte Sofía erst zwei Soloauftritte absolviert – darunter die Verleihung eines nach ihr benannten Fotowettbewerbs im Dezember 2024 sowie ein Besuch eines Blindenführhunde-Ausbildungszentrums im Januar dieses Jahres. Während ihre ältere Schwester Leonor als Thronfolgerin einen klar vorgezeichneten Weg hat, schärft Sofía damit nach und nach ihr eigenes royales Profil. Im Netz wird sie mitunter als "vergessene Prinzessin" bezeichnet, doch mit Terminen wie diesem gewinnt sie zunehmend an Eigenständigkeit. Nach den Sommerferien geht es für sie weiter nach Paris, wo sie im zweiten Jahr ihres Bachelorstudiums in Politikwissenschaft und Internationalen Beziehungen am Forward College eingeschrieben ist.

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Getty Images Prinzessin Sofia von Spanien bei ihrer Firmung in Aravaca, Madrid, am 25. Mai 2023

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Getty Images Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofia bei den Audienzen im Hotel de la Reconquista während der Verleihung der Princesa-de-Asturias-Preise 2024

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ActionPress Prinzessin Sofía von Spanien bei ihrem ersten Solo-Auftritt in Madrid, Dezember 2024

Casa de Su Majestad el Rey Königin Letitzia, Prinzessin Sofía und König Felipe im Mai 2025

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