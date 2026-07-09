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Spanisches Königshaus
Prinzessin Leonor
Sofías großer Auftritt: Prinzessin Leonor steht ihr bei

Sofías großer Auftritt: Prinzessin Leonor steht ihr bei

- Hannah Kändler
Lesezeit: 2 min
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Prinzessin Leonor (20) ist früher als erwartet in den royalen Dienst zurückgekehrt – und das aus einem besonderen Grund: Sie wollte ihrer jüngeren Schwester Infanta Sofía (19) an deren großem Tag zur Seite stehen. Am Mittwoch begleitete Leonor die 19-jährige Sofía nach Saragossa, wo diese die Vergabe der Fördermittel des Programms "Docentes Referentes" der Stiftung Ibercaja leitete. Dabei ehrten die beiden Schwestern gemeinsam innovative Lehrkräfte aus ganz Spanien. Leonors Auftritt war eine echte Überraschung, denn eigentlich war ihre Rückkehr erst am Freitag geplant gewesen – bei ihrer eigenen militärischen Abschlussfeier an der Allgemeinen Luft- und Raumfahrtakademie in Murcia.

Beim Festakt im Kloster Nuestra Señora de Cogullada hielt Sofía ihre erste offizielle Rede – ein bedeutender Meilenstein in ihrer institutionellen Laufbahn. Sie ist seit Februar Ehrenpräsidentin der Fundación Ibercaja und leitete damit bereits ihren dritten offiziellen Soloauftritt. Im Rahmen des Programms "Docentes Referentes" wurden in dieser ersten Ausgabe insgesamt 478 Bewerbungen aus allen Regionen Spaniens eingereicht. Aus 25 Finalisten wählte eine Jury schließlich je eine Gewinnerin oder einen Gewinner in fünf Kategorien aus – darunter digitale Kompetenzen, Nachhaltigkeit, inklusive Bildung, Bildungsforschung und Gesundheitsförderung. Sofía sprach mit allen ausgezeichneten Lehrkräften persönlich, wie Hola berichtet.

Beide Schwestern haben in den kommenden Wochen noch weitere gemeinsame Auftritte vor sich. So werden Leonor und Sofía am Freitag gemeinsam bei der Verleihung der Offizierspatente in Murcia erwartet, wo Leonor ihre dreijährige Militärausbildung abschließt. Danach stehen die "Premios Princesa de Girona" am 14. Juli auf dem Programm. Sofía studiert derzeit am Forward College und übernimmt Schritt für Schritt mehr Aufgaben im Dienst der spanischen Krone – ein Weg, den ihr Vater König Felipe (58) ihr bewusst als Ausbildungsziel mit auf den Weg gegeben hat.

Kronprinzessin Leonor in Saragossa 2026
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Kronprinzessin Leonor in Saragossa 2026
Prinzessin Sofia von Spanien in Saragossa 2026
Imago
Prinzessin Sofia von Spanien in Saragossa 2026
Kronprinzessin Leonor, König Felipe VI., Königin Letizia und Prinzessin Sofia bei der Präsentation der Ibercaja-Stiftung Grants in Saragossa
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Kronprinzessin Leonor, König Felipe VI., Königin Letizia und Prinzessin Sofia bei der Präsentation der Ibercaja-Stiftung Grants in Saragossa
Wie findet ihr Leonors spontanen Support für Sofía in Saragossa?
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