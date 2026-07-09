Sofías großer Auftritt: Prinzessin Leonor steht ihr bei

Prinzessin Leonor (20) ist früher als erwartet in den royalen Dienst zurückgekehrt – und das aus einem besonderen Grund: Sie wollte ihrer jüngeren Schwester Infanta Sofía (19) an deren großem Tag zur Seite stehen. Am Mittwoch begleitete Leonor die 19-jährige Sofía nach Saragossa, wo diese die Vergabe der Fördermittel des Programms "Docentes Referentes" der Stiftung Ibercaja leitete. Dabei ehrten die beiden Schwestern gemeinsam innovative Lehrkräfte aus ganz Spanien. Leonors Auftritt war eine echte Überraschung, denn eigentlich war ihre Rückkehr erst am Freitag geplant gewesen – bei ihrer eigenen militärischen Abschlussfeier an der Allgemeinen Luft- und Raumfahrtakademie in Murcia.

Beim Festakt im Kloster Nuestra Señora de Cogullada hielt Sofía ihre erste offizielle Rede – ein bedeutender Meilenstein in ihrer institutionellen Laufbahn. Sie ist seit Februar Ehrenpräsidentin der Fundación Ibercaja und leitete damit bereits ihren dritten offiziellen Soloauftritt. Im Rahmen des Programms "Docentes Referentes" wurden in dieser ersten Ausgabe insgesamt 478 Bewerbungen aus allen Regionen Spaniens eingereicht. Aus 25 Finalisten wählte eine Jury schließlich je eine Gewinnerin oder einen Gewinner in fünf Kategorien aus – darunter digitale Kompetenzen, Nachhaltigkeit, inklusive Bildung, Bildungsforschung und Gesundheitsförderung. Sofía sprach mit allen ausgezeichneten Lehrkräften persönlich, wie Hola berichtet.

Beide Schwestern haben in den kommenden Wochen noch weitere gemeinsame Auftritte vor sich. So werden Leonor und Sofía am Freitag gemeinsam bei der Verleihung der Offizierspatente in Murcia erwartet, wo Leonor ihre dreijährige Militärausbildung abschließt. Danach stehen die "Premios Princesa de Girona" am 14. Juli auf dem Programm. Sofía studiert derzeit am Forward College und übernimmt Schritt für Schritt mehr Aufgaben im Dienst der spanischen Krone – ein Weg, den ihr Vater König Felipe (58) ihr bewusst als Ausbildungsziel mit auf den Weg gegeben hat.

Anzeige Anzeige

Imago Kronprinzessin Leonor in Saragossa 2026

Anzeige Anzeige

Imago Prinzessin Sofia von Spanien in Saragossa 2026

Anzeige Anzeige

Imago Kronprinzessin Leonor, König Felipe VI., Königin Letizia und Prinzessin Sofia bei der Präsentation der Ibercaja-Stiftung Grants in Saragossa