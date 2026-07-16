Prinzessin Leonor und Sofía begeistern bei Schwestern-Termin

Prinzessin Leonor (20) und Prinzessin Sofía (19) haben am Mittwoch in Empúries bei Girona einen stilsicheren und eingespielten Auftritt hingelegt. Nur wenige Stunden nach dem Halbfinalsieg Spaniens gegen Frankreich bei der WM, den die beiden noch gemeinsam mit König Felipe (58) und Königin Letizia (53) verfolgt hatten, stand für die Schwestern schon der nächste Termin im Rahmen der Prinzessin-von-Girona-Preise 2026 an. Wie unter anderem Hola berichtet, besuchten Leonor und Sofía die bedeutende griechisch-römische Ausgrabungsstätte am Mittelmeer und präsentierten sich dabei bestens aufeinander abgestimmt. Bei ihrem gemeinsamen Auftritt zeigten die beiden Schwestern einmal mehr ein gutes Gespür für Mode.

Leonor setzte auf einen eleganten Look in Weiß: eine weite Leinenhose mit hohem Bund, ein Satin-Top in der gleichen Farbe und ein rosafarbenes Blazer-Jacket der spanischen Marke Bleis Madrid. Dazu trug sie eine Pouch-Bag des galicischen Labels Heimat Atlantica. Sofía hingegen griff zu einem ihrer Lieblingsstilmittel: Sie kombinierte ein Oberteil mit überkreuzten Details und Bändern, die über der Hüfte gebunden werden – ein Trick, den sie in den vergangenen Tagen bereits mehrfach eingesetzt hatte, um ihre Silhouette zu betonen. Später stießen auch König Felipe und Königin Letizia zur Gruppe, um gemeinsam an der Sitzung des Jungen Beirats der Fundación Princesa de Girona teilzunehmen.

Auch abseits ihres jüngsten Auftritts wird deutlich, wie eng Leonor und Sofía als Schwestern zusammenspielen. Während Leonor als Prinzessin von Asturien im Rampenlicht der offiziellen Termine steht, übernimmt Sofía zunehmend eigene Aufgaben und wächst langsam in eine aktivere Rolle innerhalb der Königsfamilie hinein. Dabei studiert die jüngere Royal inzwischen im Ausland und reist für wichtige Verpflichtungen immer wieder nach Spanien zurück – etwa wenn sie Bildung und junge Talente unterstützt. Privat zeigen die beiden bei gemeinsamen Veranstaltungen, Reisen ans Mittelmeer oder sportlichen Events wie dem aktuellen Fußball-Weltturnier immer wieder, dass sie sich nicht nur modisch gut ergänzen, sondern auch als Geschwister fest zusammenhalten.

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Imago Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofía von Spanien in Girona, 2026

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Imago Spanische Prinzessinnen Leonor und Sofía in Girona, 2026

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Imago Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofía in Girona, 2026