Immer nur Nummer 2? TikTok-Fans in Sorge um Prinzessin Sofía

Während ihre große Schwester Leonor (20) als künftige Königin Spaniens auf ihre Rolle vorbereitet wird, wächst im Netz das Mitgefühl für Prinzessin Sofía (19). Auf TikTok gehen regelmäßig zahlreiche Videos viral, in denen Fans behaupten, die 19-Jährige müsse bei öffentlichen Auftritten immer wieder zurückstecken. In den Zusammenschnitten sind Szenen zu sehen, in denen Sofía hinter ihrer Schwester läuft, bei offiziellen Terminen etwas abseits steht oder von ihrer Mutter zurechtgewiesen und forsch an die richtige Position gezogen wird. Während Leonor bei solchen Auftritten von ihren Eltern mit viel Aufmerksamkeit bedacht wird, geht Sofía oft leer aus. Die Clips werden millionenfach angesehen und mit Kommentaren wie "Sie verdient mehr Aufmerksamkeit" oder "Immer steht Leonor im Mittelpunkt" versehen. Einige User bezeichnen die jüngere Tochter von König Felipe (58) und Königin Letizia (53) sogar als die "vergessene Prinzessin".

Doch ist an den Spekulationen wirklich etwas dran? Royal-Experten sehen die Situation deutlich nüchterner. Der Grund für die unterschiedlichen Rollen liegt vor allem in der spanischen Thronfolge. Leonor ist die direkte Thronerbin und steht deshalb bei offiziellen Anlässen zwangsläufig im Fokus. Sofía übernimmt zwar ebenfalls royale Aufgaben, hat jedoch eine andere Position innerhalb der Monarchie. Trotzdem sorgen bestimmte Details immer wieder für Diskussionen. Etwa ob es wirklich nötig ist, dass Sofía auf hohe Schuhe verzichten muss, nur um nicht wesentlich größer als ihre Schwester zu wirken. Auch ihre Positionierung bei Familienfotos sowie der Umgang von Felipe und Letizia mit ihren Töchtern wird regelmäßig analysiert und kommentiert.

Ob Prinzessin Sofía selbst darunter leidet, häufiger im Schatten ihrer Schwester zu stehen, ist nicht bekannt. In der Öffentlichkeit präsentiert sich die junge Royal jedenfalls meist gut gelaunt und wirkt eng mit Leonor verbunden. Die TikTok-Community scheint dennoch überzeugt: Für viele Fans hat Prinzessin Sofía längst eine eigene Fangemeinde – und die wünscht sich, dass die junge Spanierin künftig öfter im Rampenlicht steht und nicht immer nur die zweite Geige spielen muss.

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Getty Images Prinzessin Sofía in Sotres nach den Princesa-de-Asturias-Preisen 2024

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Getty Images Prinzessin Leonor, König Felipe, Königin Letizia und Prinzessin Sofía

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Getty Images Prinzessin Sofía, König Felipe, Königin Letizia und Prinzessin Leonor von Spanien