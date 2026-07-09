Historischer Moment: Prinzessin Sofía hält ihre erste Rede

Ein großer Tag für Prinzessin Sofía (19): Im Kloster Nuestra Señora de Cogullada in Saragossa absolvierte die 19-Jährige ihren bislang bedeutendsten öffentlichen Auftritt und hielt dabei erstmals eine offizielle Rede. An ihrer Seite waren König Felipe (58), Königin Letizia (53) und ihre ältere Schwester Prinzessin Leonor (20), die sie bei diesem besonderen Moment unterstützten. Wie das spanische Magazin Hola berichtet, fand der Auftritt im Rahmen einer Veranstaltung der Fundación Ibercaja statt, bei der Sofía erstmals als Ehrenpräsidentin auftrat und Auszeichnungen an engagierte Lehrkräfte überreichte.

In ihrer Rede sprach Sofía über die Bedeutung von Wissen und erinnerte sich an den afghanischen Film "Buddha zerfiel vor Scham", den sie als Kind gesehen hatte. Die Geschichte eines Mädchens, das trotz aller Hindernisse lernen wollte, habe sie nachhaltig geprägt und ihr gezeigt, welchen Wert Bildung besitzt. Außerdem würdigte die Infantin die Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern, die sich trotz schwieriger Bedingungen jeden Tag für ihre Schülerinnen und Schüler einsetzen. Zum Abschluss fand Sofía laut Hola besonders persönliche Worte: "Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr mich aufgenommen habt, sodass mein erster öffentlicher Auftritt Teil dieses Weges sein kann. Vielen Dank."

Während ihre ältere Schwester Leonor als Thronfolgerin seit Jahren auf ihre künftige Rolle vorbereitet wird, tritt nun auch Sofía immer stärker in den Fokus. Mit ihrer ersten offiziellen Rede und ihrem Debüt als Ehrenpräsidentin der "Docentes Referentes" hat die 19-Jährige einen weiteren wichtigen Schritt auf ihrem eigenen royalen Weg gemacht. Neben ihrem Studium der Politikwissenschaft dürfte sie künftig immer häufiger repräsentative Aufgaben für das spanische Königshaus übernehmen. Ihr erster großer Solo-Auftritt dürfte also nur der Anfang gewesen sein.

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Imago Prinzessin Sofia von Spanien in Saragossa 2026

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Imago Kronprinzessin Leonor, König Felipe VI., Königin Letizia und Prinzessin Sofia bei der Präsentation der Ibercaja-Stiftung Grants in Saragossa

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Imago Prinzessin Sofía, 2026