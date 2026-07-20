Royaler Jubel: Leonor und Sofía feiern Spaniens WM-Sieg

Prinzessin Leonor (20) und ihre Schwester, Prinzessin Sofía, durften einen ganz besonderen Moment miterleben: Spanien setzte sich im WM-Finale 2026 gegen Argentinien durch und holte damit seinen zweiten Weltmeistertitel. Nach dem Abpfiff gingen Leonor und Sofía gemeinsam mit ihren Eltern, Königin Letizia (53) und König Felipe (58), auf den Rasen und feierten mit den Spielern. Leonor und Sofía gratulierten den neuen Weltmeistern persönlich – und stemmten dabei freudestrahlend den begehrten WM-Pokal in die Höhe.

Für die Prinzessinnen dürfte der Abend im MetLife Stadium in New Jersey besonders emotional gewesen sein. Schon während des spannenden Endspiels hatten sie das spanische Team von der Ehrentribüne aus lautstark unterstützt. Nach der Pokalübergabe standen Leonor und Sofía schließlich mittendrin im großen Jubel und strahlten mit den Fußballstars um die Wette. Statt eines förmlichen Auftritts zeigten sich die Schwestern dabei nahbar und sichtlich begeistert von dem sportlichen Erfolg ihres Landes.

Auch für die spanische Königsfamilie war das Finale eine Premiere: Laut dem Magazin Hola! besuchten König Felipe, Königin Letizia und ihre beiden Töchter erstmals gemeinsam ein WM-Endspiel. Die Casa Real feierte den Triumph anschließend auch in den sozialen Medien und sprach von einer "unvergesslichen Seite" in Spaniens Geschichte. Leonor und Sofía hatten ihre Unterstützung bereits mit roten Elementen in ihren Outfits gezeigt – der gemeinsame Pokaljubel setzte ihrem besonderen Fußballabend schließlich die Krone auf.

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Imago Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofía feiern mit dem WM-Pokal nach Spaniens Sieg gegen Argentinien

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Imago Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofía feiern mit Spaniens Spielern den WM-Titel 2026 in East Rutherford

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Getty Images König Felipe feiert mit Lamine Yamal, Prinzessin Leonor, Prinzessin Sofía und Königin Letizia Spaniens WM-Triumph 2026