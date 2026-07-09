Die spanische Königsfamilie überrascht mit Tanz-Einlage

Ein seltener Anblick aus dem spanischen Königshaus: Bei einem offiziellen Termin in Saragossa zeigte sich die Königsfamilie jetzt so ausgelassen und nahbar wie selten zuvor. Anlass war laut Hola das institutionelle Debüt von Prinzessin Sofía (19), die im Kloster Nuestra Señora de Cogullada ihre erste offizielle Rede hielt. Doch nach dem feierlichen Teil wartete noch eine überraschende Szene auf die Gäste: Sofías Schwester Prinzessin Leonor (20) sowie König Felipe (58) und Königin Letizia (53) ließen sich von der Stimmung mitreißen und tanzten gemeinsam mit den Anwesenden.

Im Mittelpunkt des Tages stand zunächst Sofías neue Rolle als neue Ehrenpräsidentin der Stiftung Ibercaja. Ihr erster offizieller Auftritt und ihre Rede galten als wichtiger Schritt auf ihrem eigenen royalen Weg. Nach der Zeremonie verlagerte sich die Veranstaltung in die Gärten des Klosters, wo Musiker für eine festliche Atmosphäre sorgten. Felipe und Letizia klatschten im Takt der Musik, während die Familie gemeinsam mit den Gästen den besonderen Moment genoss. Laut Hola entstand so ein ungewöhnlich lockerer Moment, der den Tag nach Sofías Rede perfekt abrundete.

Die spanische Königsfamilie zeigt sich bei öffentlichen Terminen nur selten so ungezwungen. König Felipe und Königin Letizia begleiten ihre beiden Töchter seit Jahren dabei, sich auf ihre künftigen Aufgaben vorzubereiten. Während Prinzessin Leonor als Thronfolgerin bereits zahlreiche repräsentative Termine übernimmt, findet Sofía nun zunehmend ihren eigenen Platz innerhalb des Königshauses. Ob sich die spanische Königsfamilie auch künftig wieder so ungezwungen zeigen wird, bleibt jedoch abzuwarten.

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Imago Prinzessin Leonor, König Felipe, Königin Letizia und Prinzessin Sofía, 2026

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Imago Prinzessin Sofía bei der Präsentation der Ibercaja-Foundation-Grants "Docentes Referentes"

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Getty Images Prinzessin Leonor, König Felipe VI, Prinzessin Sofia und Königin Letizia von Spanien spazieren