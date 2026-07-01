Dagmar Wöhrl teilt emotionale Worte an verstorbenen Sohn

Dagmar Wöhrl (72) hat einen zutiefst bewegenden Post zum Gedenktag ihres verstorbenen Sohnes veröffentlicht. Auf Instagram teilte die Unternehmerin ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie ihren kleinen Manu im Arm hält, und richtete rührende Zeilen an ihn. "Vor 25 Jahren begann die längste Nacht meines Lebens… Damals konnte ich mir nicht vorstellen, dass ein einziger Moment ein ganzes Leben in ein Davor und ein Danach teilen kann", schreibt Dagmar in dem Beitrag. Mit ihrem sehr persönlichen Text lässt sie ihre Community an dem schmerzlichsten Kapitel ihres Lebens teilhaben und zeigt, wie präsent die Erinnerung an ihr Kind bis heute ist.

In dem langen Posting beschreibt die ehemalige Politikerin und Investorin bei Die Höhle der Löwen, wie lebendig viele Momente mit ihrem Sohn noch immer in ihr sind. "Und manchmal erschreckt mich bis heute, wie klar manche Erinnerungen geblieben sind: Ein Blick von Dir. Ein typisch frecher Satz von Dir. Dein Lachen aus einem anderen Raum", hält sie fest. Diese Szenen seien für sie "so nah, als wäre nichts vergangen. Und doch ein ganzes Leben entfernt… 25 Jahre. 300 Monate. 9.131 Tage." Besonders eindringlich ist ihre Formulierung, dass sie nicht den jungen Mann vermisse, der Manu heute wäre. "Mir fehlt einfach nur mein Sohn. Mein Bub", schreibt sie weiter. Nach außen funktioniere man zwar, gehe weiter, lache wieder und lebe weiter, doch ein Teil bleibe unverändert. "Aber irgendwo bleibt diese eine Stelle im Herzen für immer unberührt. Ich trage Dich durch mein Leben, Manu. In jedem Herzschlag."

Im Juli 2001 kletterte der damals Zwölfjährige aus dem Fenster des Familienhauses in Nürnberg auf ein Baugerüst – und stürzte sechs Meter in die Tiefe. Er erlag noch am selben Tag seinen schweren inneren Verletzungen. Dagmar war zu dem Zeitpunkt gerade dabei, eine Reise nach Brüssel vorzubereiten. Sie und ihr Mann Hans Rudolf Wöhrl (78) eilten sofort zu dem bewusstlosen Kind und versuchten, ihn zu reanimieren – vergeblich. "Die Zeit heilt alle Wunden, sagt man immer. Aber diese Wunde, also der Tod meines Sohnes, wird niemals verheilen", sagte Dagmar in der Sat.1-Show "Dinner Party". Ihr Glaube und die innere Zwiesprache mit Emanuel gaben ihr Kraft: "Ich denke, ich werde Manu eines Tages wiedersehen. Das gibt mir Hoffnung", erklärte sie gegenüber der "Bild"-Zeitung. Um sein Andenken zu bewahren und anderen Kindern zu helfen, gründete die Familie 2005 die Emanuel Wöhrl Stiftung, die sich bis heute für Kinder und Jugendliche in Not in Deutschland, Kenia, Sri Lanka und Thailand einsetzt.

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Instagram / dagmar_woehrl Dagmar Wöhrl und ihr Sohn Manu

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Getty Images Dagmar Wöhr, Investorin

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IMAGO / Sven Simon Dagmar Wöhrl und Hans Rudolf Wöhrl, März 2025

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