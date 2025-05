Simone Ballack erinnert am Muttertag an Sohn Emilio (†18)

Simone Ballack (49) hat den Muttertag am 11. Mai 2025 auf ganz besondere und berührende Weise begangen. Die Reality-TV-Bekanntheit veröffentlichte auf Instagram ein emotionales Foto, auf dem ihre Söhne Emilio (✝18), Jordi und Louis, die aus der Ehe mit Michael Ballack (48) stammen, am Strand zu sehen sind. Doch eines bringt die Erinnerung an diesen Tag für Simone bittersüß daher: Ihr Sohn Emilio kam 2021 durch einen tragischen Quad-Unfall in Portugal ums Leben. Mit den Worten "Einer fehlt für immer" und "Muttertag wird nie wieder derselbe sein" drückte Simone Ballack öffentlich aus, wie sehr ihr verstorbener Sohn ihr fehlt und wie tief sie die Liebe zu all ihren Kindern empfindet.

Seit dem Tod von Emilio ist es für Simone Ballack eine Herzensangelegenheit, das Andenken an ihn lebendig zu halten. Immer wieder erinnert sie zu besonderen Anlässen, wie Geburtstagen oder seinem Todestag, mit liebevollen Botschaften und Erinnerungsbildern an den jungen Mann, der mit nur 18 Jahren aus dem Leben gerissen wurde. Auch an diesem Muttertag verdeutlichte sie eindringlich, dass der Verlust eines Kindes Spuren hinterlässt, die ein Leben lang bleiben. Neben Simone teilte auch Dagmar Wöhrl (71) anlässlich des Ehrentages ihre ganz persönlichen und traurigen Erinnerungen an ihren verstorbenen Sohn Emanuel und machte deutlich, wie tief der Schmerz bei betroffenen Müttern sitzt.

Simone Ballack teilt offen ihre Gefühle mit der Öffentlichkeit und spricht damit vielen Eltern aus der Seele, die ebenfalls einen schweren Verlust erlitten haben. Das Bild am Strand, das an glückliche Zeiten erinnert, macht deutlich, wie sehr ihr die Beziehung zu ihren Söhnen am Herzen liegt. Für sie stehen ihre Kinder ganz klar im Mittelpunkt ihres Lebens. In Interviews und auf Social Media hat Simone immer wieder betont, wie wichtig ihr der Familienzusammenhalt ist – auch abseits der Kameras. Der Schmerz um Emilio bleibt ein Teil von ihr, doch sie versucht, die schönen gemeinsamen Erinnerungen zu bewahren.

Instagram / simoneballack Emilio Ballack, Sohn von Simone und Michael Ballack

Instagram / emilioballack Emilio Ballack im Juni 2021 in München