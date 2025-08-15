"Mein Fels": Dagmar Wöhrl rührt mit Liebeserklärung an Hans

Dagmar Wöhrl (71), bekannt als Investorin aus der Show Die Höhle der Löwen, hat ihrem Ehemann Hans Rudolf Wöhrl (77) anlässlich ihres 41. Hochzeitstages eine rührende Liebeserklärung gemacht. Auf Instagram teilte die TV-Bekanntheit, wie tief ihre Verbindung zu ihrem Mann nach all den Jahren ist. "Mein Fels, mein bester Freund, mein Zuhause", nannte sie ihn und beschrieb die Ehe als eine Reise, die von Glücksmomenten, aber auch schweren Zeiten geprägt war.

In ihrem emotionalen Beitrag erzählte Dagmar, dass Vertrauen, Geduld und eine immer tiefer werdende Liebe die Basis ihrer Beziehung bilden. Das Paar hat gemeinsam große Hürden gemeistert, darunter auch den tragischen Verlust ihres Sohnes Emanuel im Jahr 2001, der im Alter von nur zwölf Jahren verstarb. Trotzdem habe Hans Rudolf ihr immer Sicherheit gegeben und sei ihr Anker in turbulenten Zeiten gewesen. "Danke für jeden einzelnen Tag mit dir. Love you - gestern, heute und für immer", schloss sie ihre Liebeserklärung ab.

Dagmar erinnert immer wieder liebevoll an ihren Sohn Emanuel. An dessen Geburtstag vor einem Jahr postete die Unternehmerin auf Instagram ein altes Kinderfoto sowie eine Aufnahme des Grabsteins. Unter dem bewegenden Beitrag stellte sie sich viele Fragen: "Hättest du schon eine Familie gegründet? Wärst du ins Ausland gegangen? Welchen beruflichen Weg hättest du eingeschlagen? Ich wüsste so gern, wie du heute aussehen würdest." Obwohl sie auf diese Fragen nie eine Antwort bekommen wird, gab Dagmar die Hoffnung nicht auf, ihren Sohn eines Tages wiederzusehen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Sven Simon Dagmar Wöhrl und Hans Rudolf Wöhrl, März 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Dagmar Wöhrl, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / dagmar_woehrl Dagmar Wöhrl mit ihrem Sohn