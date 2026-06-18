Dagmar Wöhrls Patzer am Set zeigt wohl zwei neue DHDL-Löwen

Ein unachtsamer Post hat ein gut gehütetes TV-Geheimnis gelüftet: Dagmar Wöhrl (72) hat offenbar versehentlich zwei neue Investoren der Gründershow Die Höhle der Löwen auf VOX enthüllt. Die 72-Jährige teilte auf Instagram einen Einblick in ihren Drehtag – und zeigte sich dabei in einem kurzen Zusammenschnitt verschiedener Aufnahmen an der Seite von zwei bislang unbekannten Gesichtern. Neben ihrer Kollegin Janna Ensthaler sind auf dem Foto zwei Männer zu sehen, die dem Publikum noch nicht aus der Show bekannt sind. Laut dem Magazin Bild handelt es sich um Andreas W. Herb und Johannes Kliesch, die als frische Löwen zur Jubiläumsstaffel der Sendung, die zeitweise auch mit Gastjuroren aufwartet, dazustoßen sollen.

Andreas ist Gründer der MBG Group und damit das Mastermind hinter Getränkemarken wie Salitos, 9 Mile Vodka und Scavi & Ray. Auf seiner Website beschreibt er seinen Werdegang mit den Worten: "Ich habe 1993 angefangen, ohne zu wissen, wohin die Reise führen würde. Kein Businessplan, kein Kapital, keine Kontakte – nur die Idee, dass man etwas Eigenes schaffen kann, wenn man bereit ist, mehr zu geben als andere." Heute sind seine Produkte in über 60 Ländern erhältlich, das Jahresumsatz-Volumen soll bei über 250 Millionen Euro liegen. Johannes wiederum ist Co-Gründer der Lifestyle-Marke Snocks, die auf Sneaker-Socken mit besonderem Halt spezialisiert ist. Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes nahm ihn und seinen Cousin, mit dem er die Marke gemeinsam aufgebaut hat, in die renommierte "30 Under 30 Europe"-Liste in der Kategorie Retail und E-Commerce auf – gegründet hatten sie das Unternehmen einst mit gerade einmal 4.000 Euro Startkapital.

Die 20. Staffel von "Die Höhle der Löwen" soll voraussichtlich im Spätsommer oder Herbst 2026 auf VOX ausgestrahlt werden. Dagmar ist seit 2017 fester Bestandteil der Show und damit eine der dienstältesten Löwinnen im Ensemble. Hinter den Kulissen läuft nicht immer alles glatt: Zuletzt sorgte Investor Carsten Maschmeyer (67) für Schlagzeilen, nachdem ein Deal aus dem Staffelfinale im Nachhinein geplatzt war – der Unternehmer hatte sich daraufhin öffentlich über die Gründerinnen beschwert. "Die Gründerinnen haben den Deal durch maßlose Gier einfach gesprengt", erklärte er gegenüber Bild und schimpfte die Aktion als das "Frechste", was er jemals als Investor in der Sendung erlebt habe.

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Getty Images Dagmar Wöhr, Investorin

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RTL / Boris Breuer Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Frank Thelen und Ralf Dümmel

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Getty Images Carsten Maschmeyer, Unternehmer