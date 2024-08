Viele Fragen: Dagmar Wöhrl trauert um Sohn (†) an Geburtstag

Mittlerweile ist es 23 Jahre her, dass Dagmar Wöhrl (70) und ihr Partner Hans Rudolf Wöhrl (76) ihren Sohn Emanuel bei einem tragischen Unfall verloren haben. Heute wäre er 37 Jahre alt geworden – an diesem besonderen Tag erinnert die Die Höhle der Löwen-Bekanntheit an ihr geliebtes Kind auf Instagram. So teilt sie ein Kindheitsfoto und eine Aufnahme von dem Grabstein ihres Sohnes. Unter dem Beitrag stellt sich Dagmar viele Fragen: "Hättest Du schon eine Familie gegründet? Wärst Du ins Ausland gegangen? Welchen beruflichen Weg hättest Du eingeschlagen? Ich wüsste so gern, wie Du heute aussehen würdest."

Doch auch wenn sie keine Antworten auf diese Fragen bekommen wird, bleibe ihr die Hoffnung, ihn nach ihrem eigenen Ableben wiederzusehen, wie sie selbst formuliert. Die trauernde Mutter betont in der emotionalen Widmung an ihren verstorbenen Emanuel, wie viel er ihr bedeutet: "Heute vor 37 Jahren hast Du unser Glück, unsere Familie vervollständigt und mich unendlich stolz gemacht. [...] Heute schaue ich die Bilder von Dir an und schwelge in Erinnerungen." Sie gesteht, wie schwer es ihr falle, an diesem Tag fröhlich zu sein. Die Unternehmerin beendet ihren herzzerreißenden Beitrag mit den Worten: "Du hast Deinen Platz in meinem Herzen, der niemals von jemand anderem eingenommen werden kann."

Bereits an seinem Todestag dieses Jahr erinnerte die 70-Jährige an den damals 12-Jährigen, der aus seinem Fenster auf ein Baugerüst geklettert und in die Tiefe gestürzt war. Vor beinahe zwei Monaten teilte sie in Gedenken an ihn ein Schwarz-Weiß-Foto von sich und ihrem Sohn auf Instagram. Darunter schrieb sie: "Seit mehr als 8.400 Tagen wachen wir ohne dich in unserem Leben auf. [...] Ich vermisse dich jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Bis zum letzten Atemzug. In nie endender Liebe. Mama."

Instagram / dagmar_woehrl Dagmar Wöhrls Sohn Emanuel

Instagram / dagmar_woehrl Dagmar Wöhrl mit ihrem Sohn

