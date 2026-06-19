Nach Leak: Vox bestätigt die "Höhle der Löwen"-Neuzugänge

Es ist nun offiziell: VOX hat bestätigt, dass Andreas Herb und Johannes Kliesch in der kommenden Staffel von Die Höhle der Löwen als neue Investoren dabei sein werden. "Wir freuen uns sehr, dass Andreas Herb und Johannes Kliesch Teil der Jubiläumsstaffel von 'Die Höhle der Löwen' sein werden", erklärte eine VOX-Sprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news. Weiter hieß es: "Die Vorbereitungen für die 20. Staffel laufen bereits auf Hochtouren und die Vorfreude auf den Herbst ist riesig." Weitere Details zum neuen Löwenrudel sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen – bis dahin, so die Sprecherin, "bleibt es in der Höhle immer spannend."

Andreas ist CEO der MBG Group, einem Getränkeunternehmen mit Sitz in Paderborn. Mit Marken wie Salitos oder Scavi & Ray hat er sich laut der Unternehmenswebsite "ein Multimillionen-Business aufgebaut". Zudem ist er als Business-Influencer aktiv und zählt rund 300.000 Follower auf Instagram. Johannes wiederum ist Co-Founder der Lifestyle-Marke Snocks, die ursprünglich mit Sneakersocken den Durchbruch schaffte. Das Magazin Forbes nahm ihn in seine "30 Under 30 Europe"-Liste in der Kategorie Retail und E-Commerce auf. Auch er ist als Investor, Speaker und Podcast-Host tätig.

Ins Rollen gebracht hatte die Enthüllung ein Instagram-Post von Dagmar Wöhrl (72). Die langjährige Löwin hatte in einem Story-Clip Einblicke in den Drehtag gewährt und dabei unbeabsichtigt Andreas und Johannes ins Bild gerückt – gemeinsam mit ihrer Kollegin Janna Ensthaler. Die Identität der beiden neuen Gesichter hatte daraufhin Bild aufgedeckt. Die 19. Staffel der Show war im Frühjahr 2025 mit Dagmar, Janna, Judith Williams (54), Ralf Dümmel (59), Carsten Maschmeyer (67) und Frank Thelen (50) über die Bildschirme gelaufen. Die neue, 20. Staffel soll im Herbst ausgestrahlt werden.

Anzeige Anzeige

RTL Dagmar Wöhrl bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige Anzeige

Instagram / johannes.snocks Johannes Kliesch, Snocks-Gründer, mit seiner Frau Belinda

Anzeige Anzeige

Instagram / andreaswherb Andreas Herb, Gründer MBG Group