Das ist Prinz Williams schönste Erinnerung an die Queen (†)

Vier Jahre nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) meldet sich Prinz William (44) mit einer persönlichen Hommage zu Wort. In einem kurzen Videobeitrag, der im Rahmen einer digitalen Würdigung auf Bunte.de veröffentlicht wurde, blickt der Prinz von Wales auf die Momente zurück, die ihm mit seiner Großmutter am meisten bedeuten. Dabei kommt er auf etwas scheinbar Alltägliches zu sprechen, das für ihn jedoch eine ganz besondere Bedeutung hat: die gemeinsamen Teezeiten auf Schloss Windsor.

In dem rührenden Clip erinnert sich William daran, wie er als Schüler am nahegelegenen Eton College seine Großeltern regelmäßig auf Schloss Windsor besuchte und dort mit Queen Elizabeth und Prinz Philip (†99) Tee trank, plauderte und Geschichten austauschte. "Auch wenn ich das Privileg hatte, die verstorbene Queen besser zu kennen als die meisten anderen, stammen einige meiner schönsten Erinnerungen an meine Großmutter von hier, aus Windsor", so William in dem Video. Besonders die ruhige Atmosphäre rund um die Königin – "umgeben von ihrer Familie sowie ihren geliebten Hunden und Pferden" – habe ihn tief beeindruckt. Und noch etwas habe er seiner Oma zu verdanken: "Bis heute hat sie in mir eine Liebe zur Teezeit geweckt, von der ich gar nicht wusste, dass ich sie brauche." Den Clip schloss er mit den Worten: "Diese Momente mit meiner Großmutter werde ich für immer in Ehren halten."

Zuletzt stand William eher wegen kritischer Stimmen in den Schlagzeilen. Der frühere Minister und Buchautor Norman Baker hatte ihn gegenüber der Daily Mail als "arbeitsscheu" bezeichnet und dabei auf die Anzahl seiner öffentlichen Termine verwiesen. Mit dem persönlichen Rückblick auf seine Großmutter zeigt der Thronfolger nun eine ganz andere, emotionale Seite.

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Getty Images Prinz William beim Besuch des Apricot Centre in Totnes

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Getty Images Die Queen und Prinz William im Juni 2021

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