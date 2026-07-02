Abschiedstour geplant? G.G. Anderson klärt seine Fans auf

Hat Stefan Mross (50) versehentlich ein gut gehütetes Geheimnis gelüftet? In seiner ARD-Show Immer wieder sonntags sorgte der Moderator und Musiker jetzt für mächtig Aufsehen, als er Schlagerkollege G.G. Anderson (76) auf die Bühne bat und dabei beiläufig fallen ließ: "Mittlerweile feiert er seine Abschiedstour – für nächstes Jahr." Das Problem: Zu diesem Zeitpunkt war der Öffentlichkeit von einer bevorstehenden Abschiedstour des 76-Jährigen noch gar nichts bekannt. Zuschauer fragten sich, ob Stefan seinem langjährigen Freund hier ungewollt die Show gestohlen und das Geheimnis zu früh ausgeplaudert hatte.

Inzwischen hat G.G. Anderson selbst das Wort ergriffen und die Gerüchte bestätigt. Gegenüber Schlagerpuls erklärte der Sänger, dass tatsächlich an einer Abschiedstournee gearbeitet wird – von einem kompletten Rückzug aus dem Showgeschäft will er aber nichts wissen. Sein Plan sieht vielmehr vor, den großen Tournee-Hallen künftig den Rücken zu kehren, während er für einzelne Auftritte und als Komponist weiterhin aktiv bleiben möchte. Sein Management ließ gegenüber dem Münchner Merkur verlauten: "Ja, es wird eine Abschiedstour geben, aber noch ist nichts fixiert. Es gibt noch keine Tournee-Orte, wir wissen noch nicht einmal, wann genau." Als mögliche Zeitfenster stehen Herbst 2027 oder Frühjahr 2028 im Raum.

Eines ist dem Musiker, der 2014 einen Schlaganfall überlebte, dabei aber besonders wichtig: G.G. Anderson wünscht sich für sein großes Finale nämlich Weggefährten aus seiner langen Karriere an seiner Seite. Stefan, der den Sänger seit Jahren immer wieder in "Immer wieder sonntags" begrüßt, zählt zu diesen langjährigen Kollegen. Der Moderator steht selbst seit vielen Jahren auf der Bühne und kennt das dauernde Tourleben gut, privat ist er Vater von drei Kindern. Für Fans von G.G. Anderson bedeutet die geplante Abschiedstour nun vor allem eines: Es bleibt noch Zeit, ihn bei Konzerten live zu erleben – nur eben nicht mehr im gewohnten XXL-Tourmarathon.

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Imago G.G. Anderson bei "Immer wieder sonntags" im Europa-Park, Rust, 28.06.2026

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ActionPress / Hofer, Günter Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags", September 2024

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Getty Images Europe G.G. Anderson bei Carmen Nebel