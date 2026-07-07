Stefan Mross stichelt gegen Alkoholverbot im "Fernsehgarten"

Stefan Mross (50) hat bei der jüngsten Ausgabe seiner ARD-Show Immer wieder sonntags im Europa-Park Rust einen deutlichen Seitenhieb gegen den ZDF-Fernsehgarten und dessen Moderatorin Andrea Kiewel (61) gelandet. Während er sein Publikum bei sommerlichen Temperaturen begrüßte, ließ er eine scheinbar beiläufige Bemerkung fallen, die es in sich hatte: "Die lieben Kolleginnen und Kollegen hinter mir können noch entspannen, können noch einen Kaffee, ein Weißbier oder sonst irgendetwas trinken", sagte der Moderator laut Focus. Anschließend bezeichnete er seine Sendung als "modernen Frühschoppen im deutschen Fernsehen – und das soll auch so bleiben."

Was auf den ersten Blick wie eine harmlose Plauderei wirkt, ist in Wahrheit eine klare Anspielung auf die neue Regelung beim ZDF-Fernsehgarten: Seit dieser Saison gilt dort für das Publikum ein vollständiges Alkoholverbot – weder darf Alkohol auf dem Gelände konsumiert noch von Besuchern mitgebracht werden. Später griff Stefan das Thema noch einmal schmunzelnd auf, als er einen Blick auf die Tische vor der Bühne warf: "Die trinken alle Wasser. Braves Publikum, das beste Publikum der Welt. Normalerweise steht hier Weißbier, aber alles gut." Andrea hat sich zu der Neuregelung bislang nicht öffentlich geäußert.

Das ZDF hält trotz der öffentlichen Diskussion an der neuen Regel fest. Der Sender betont, man habe bereits in ausgewählten Sendungen gute Erfahrungen mit dem Alkoholverbot gemacht, und die ausgelassene Stimmung des Showprogramms leide nicht darunter. Als Begründung hatte der Sender unter anderem negative Erfahrungen mit übermäßigem Alkoholkonsum einzelner Gäste in vergangenen Saisons angeführt. Der ZDF-Fernsehgarten feiert in diesem Jahr zudem seine Jubiläumssaison – die neue Regelung gilt seit dem Start am 10. Mai und ist inzwischen auch in den offiziellen Ticketinformationen vermerkt.

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SWR / Wolfgang Breiteneicher Stefan Mross, Moderator der Unterhaltungssendung "Immer wieder sonntags", im Europapark Rust.

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Imago Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten" mit dem Motto Discofox in Mainz am 21.06.2026

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Imago Andrea Kiwi Kiewel und Stefan Mross bei "ZDF-Fernsehgarten" in Mainz am 28.09.2025