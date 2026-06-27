47,5 Grad in Arena: "Immer wieder sonntags" droht Absage

Extremhitze bedroht die beliebte ARD-Sendung Immer wieder sonntags im Europa-Park Rust. In der TV-Arena wurden bei laufenden Scheinwerfern Temperaturen von bis zu 47,5 Grad gemessen – Bedingungen, die weder für die erwarteten rund 2.000 Zuschauer noch für die Bühnengäste zumutbar wären. Wie die Bild berichtet, musste die Probe am Freitag bereits abgebrochen werden, und auch die Generalprobe am Samstag fiel aus. Nun wird hinter den Kulissen offenbar beraten, ob die für Sonntag geplante Sendung überhaupt stattfinden kann.

Noch nie zuvor musste eine Ausgabe von "Immer wieder sonntags" wetterbedingt abgesagt werden – das Format hat bis dato alle Witterungsbedingungen überstanden. Ob die Sendung diesmal tatsächlich ausfällt, steht noch nicht fest. Eines ist jedoch bereits sicher: Moderator Stefan Mross wird sein gewohntes Outfit nicht tragen dürfen. Eine Sprecherin des verantwortlichen Senders SWR stellte klar: "Das Kostüm von Stefan Mross wird den Produktionsbedingungen angepasst." Die Lederhose bleibt bei den vorhergesagten 35 Grad also im Schrank.

Stefan Mross moderiert "Immer wieder sonntags" bereits seit 2005 – diesen Sommer allerdings zum letzten Mal. Der Sender hatte vor drei Monaten die Absetzung der ARD-Sendung ab 2027 verkündet. Für den Musiker und Moderator nicht einfach, schließlich hängt an der Show für ihn weit mehr als nur ein Sommerjob: "Als mir die Entscheidung des Senders mitgeteilt wurde, nur wenige Stunden, bevor die Öffentlichkeit davon erfuhr, hat mir das den Boden unter den Füßen weggezogen", sagte er der Bild. Die letzte Folge soll am 6. September ausgestrahlt werden, zum großen Finale gibt es zusätzlich am 13. September eine Best-of-Show.

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IMAGO / Bildagentur Monn Stefan Mross, "Immer wieder sonntags"-Moderator

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IMAGO / pictureteam Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags", August 2025

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SWR / Wolfgang Breiteneicher Stefan Mross, Moderator der Unterhaltungssendung "Immer wieder sonntags", im Europapark Rust.