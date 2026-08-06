Currywurst-Challenge ließ Stefan Mross live zusammenbrechen

Eine scharfe Chili-Soße hat Stefan Mross (50) einmal beinahe das Leben gekostet. Der Moderator von Immer wieder sonntags brach im August 2014 mitten in der Live-Sendung zusammen – ausgelöst durch eine Currywurst-Challenge, bei der er verschiedene Chili-Soßen in zehn Schärfestufen testen sollte. Das Ganze spielte sich bei rund 30 Grad ab, und Stefan sollte dabei nur die ersten fünf der zehn Happen schaffen. Er wagte sich allerdings an die schärfste Soße heran – mit dramatischen Folgen. Sein Kreislauf versagte, er musste sich mit den Händen auf dem Tisch abstützen und konnte die Moderation nicht weiterführen. Nun erinnert sein Kollege Guido Cantz (54) auf Instagram in einer Vorankündigung zu seinem Comedy-Programm "Komische Zeiten" an den aufsehenerregenden Vorfall.

Guido war damals als Gast in der Sendung und musste nach dem Zusammenbruch kurzerhand die Moderation übernehmen. Anfangs glaubte er, es handle sich um einen Streich – schließlich moderierte er zu der Zeit selbst die ARD-Show Verstehen Sie Spaß? und vermutete, dass man ihn vor laufender Kamera hinters Licht führen wolle. Doch der Schwächeanfall war bitterer Ernst. Stefan musste hinter der Bühne erbrechen und verlor vorübergehend das Bewusstsein – nach eigenen Angaben rund 30 Minuten lang. Dem Notarzt gelang es nicht, seinen Blutdruck zu stabilisieren. Er kam mit Blaulicht ins Krankenhaus und wurde auf der Intensivstation behandelt. "Mir ging's wirklich sauschlecht, weil ich anscheinend allergisch auf das scharfe Zeug reagiert habe", betonte Stefan damals auf Facebook. Gegenüber dem Magazin Stern stellte er außerdem klar: "Die Leute denken, das war lustig. War es aber nicht."

Der SWR zog aus dem Vorfall Konsequenzen und kündigte an, Stefan künftig keine Aufgaben mehr zu stellen, die mit dem Essen oder Trinken zusammenhängen. An anderen Challenges für den Moderator hielt der Sender aber weiterhin fest. Stefan selbst sagte dem Stern, er könne inzwischen "wieder drüber lachen". Seit vielen Jahren ist er das Gesicht von "Immer wieder sonntags", die er aus dem Europa-Park in Rust moderiert. Aktuell präsentiert er die letzte Staffel der beliebten ARD-Show.

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Imago Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags" im Wasserpark Rulantica, Juni 2026

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Getty Images Guido Cantz, Comedian und Moderator

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Getty Images Guido Cantz im April 2010 in Halle

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