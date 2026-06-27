Offiziell: "Immer wieder sonntags" findet trotz Hitze statt

Trotz der aktuellen extremen Hitzewelle wird die beliebte ARD-Liveshow Immer wieder sonntags morgen wie geplant stattfinden. Das hat der SWR jetzt offiziell gegenüber Schlager.de bestätigt. "Die Sendung am Sonntag wird stattfinden, jedoch werden diverse Vorkehrungen getroffen, um das Publikum, die Bühnenkünstler und die Mitarbeitenden vor Ort zu schützen", erklärte ein Sprecher gegenüber dem Portal. Rund 2.000 Zuschauer werden in der Arena erwartet.

Zu den konkreten Maßnahmen gehören unter anderem freier Zugang zu Wasser für alle Anwesenden sowie Sonnenschirme, Fächer und Kopfbedeckungen für das Publikum, damit mehr Schatten entsteht. Auch auf der Bühne selbst wird zusätzlich für Schatten gesorgt. Darüber hinaus wird die Sanitäterpräsenz verstärkt. Ein weiterer wichtiger Schritt betrifft die Proben: "Um sichere Arbeitsbedingungen für die Bühnenkünstler und alle anderen Beteiligten zu schaffen, wurden die Proben für die Sendung deutlich reduziert", so der Sprecher weiter. Diese Entscheidung sei bewusst geplant und den Beteiligten rechtzeitig mitgeteilt worden.

Der Hintergrund: In der TV-Arena im Europa-Park Rust waren bei laufenden Scheinwerfern Temperaturen von bis zu 47,5 Grad gemessen worden. Wegen dieser Extrembedingungen musste die Probe am Freitag laut Bild bereits abgebrochen werden, die Generalprobe am Samstag fiel ebenfalls aus – was Spekulationen über eine mögliche Absage der Sendung ausgelöst hatte. Stefan Mross (50) moderiert "Immer wieder sonntags" seit 2005. Das Open-Air-Format überträgt der SWR jeden Sommer aus dem Europa-Park und zählt zu den traditionsreichsten Schlagersendungen im deutschen Fernsehen.

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Imago Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags" im Wasserpark Rulantica, Juni 2026

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Imago Stefan Mross feiert mit seinen Gästen im Konfettiregen bei "Immer wieder sonntags" in Rulantica, Folge 12 vom 08.09.2024

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ActionPress / Hofer, Günter Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags", September 2024