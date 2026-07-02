Realitystar Edda Pilz will als Profifußballerin durchstarten

Realitystar Edda Pilz (25) hat überraschende Neuigkeiten für ihre Fans: Die Influencerin möchte eine Karriere als Profifußballerin starten. In einem TikTok-Clip wandte sie sich jetzt an ihre Community und teilte mit, dass sie einen lang gehegten Traum endlich verwirklichen möchte, da ihr "Ego" sie nun dazu pusht. Dabei rief sie Berliner Fußballclubs ganz offen dazu auf, sich bei ihr zu melden, falls sie ihr als Spielerin eine Chance geben wollen. Ihr großes Ziel: Sie will in der Bundesliga spielen.

Dass Edda nicht aus dem Nichts heraus auf die Idee kommt, hat einen guten Grund: In ihrer Jugend spielte sie bereits aktiv und durchaus erfolgreich Fußball in Vereinen. Nun, Jahre später, hofft sie auf ein sportliches Comeback und möchte dort anknüpfen, wo sie einst aufgehört hat. Sie betonte: "Ich war auch echt gut [...] und ich war unfassbar ehrgeizig." Ob sich bereits Clubs bei ihr gemeldet haben, ließ sie bislang allerdings offen.

Zuletzt kämpfte sie allerdings mit gesundheitlichen Problemen. Vor rund vier Wochen meldete sich Edda auf TikTok mit einer sehr persönlichen Botschaft und sprach unter Tränen über heftige Beschwerden rund um ihre Periode. Sie sagte, sie habe diese zu dem Zeitpunkt "jede Woche". Das belaste sie nach eigenen Angaben körperlich und emotional sehr. In ihrer Community löste das viel Mitgefühl aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Imago Edda Pilz bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

Anzeige