Periode: Edda Pilz offenbart heftige Gesundheitsprobleme

Realitystar Edda Pilz (25) hat sich auf TikTok mit einer sehr persönlichen Botschaft an ihre Fans gewandt und dabei unter Tränen über heftige gesundheitliche Probleme gesprochen. Die Are You The One?-Bekanntheit berichtete von starken Beschwerden rund um ihre Periode, die sie aktuell "jede Woche" habe und sie nach eigenen Angaben sowohl körperlich als auch emotional stark belastet. Mit ihrer offenen Art und Worten über Selbstzweifel hat sie damit eine große Resonanz in ihrer Community ausgelöst.

Die Reaktionen unter ihren Clips ließen nicht lange auf sich warten. Viele Fans zeigten sich bewegt von Eddas Ehrlichkeit und solidarisierten sich mit ihr. "Edda, du bist gut, genauso wie du bist, aber danke für deine Ehrlichkeit", schrieb eine Nutzerin. Eine andere kommentierte: "Du bist stark und hübsch. Also mach dich nicht so fertig. Suche dir einen guten Endokrinologen." Wieder andere dankten ihr schlicht dafür, die Dinge so zu zeigen, wie sie wirklich sind: "Danke für deine Realness. Jeder darf mal weinen. Nicht immer ist alles rosig."

Schon vor Wochen hatte Edda auf TikTok gezeigt, wie sehr sie mit sich gekämpft hat. Damals sprach sie offen über Schönheits-OPs, die sie heute bereut. "Ich bin die Influencerin, die eigentlich gar nicht mehr so richtig aussieht, wie sie wirklich aussieht", sagte sie in einem Clip. Brust und Nase ließ sie schon in jungen Jahren machen. Ihre Hoffnung: "Okay, wenn ich jetzt diese Dinge an mir verändere, dann bin ich endlich glücklich." Doch genau das sei ausgeblieben. Stattdessen wurde es eher schlimmer. "Ich war danach nicht zufriedener als vorher, sondern eher im Gegenteil", gab sie zu.

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Imago Edda Pilz bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / edda.elisa Altes Foto von Edda Pilz

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Reality-TV-Bekanntheit