Die Pille abgesetzt: Edda Pilz reagiert auf Hate-Kommentare

Edda Pilz (25) hat nach acht Jahren die Pille abgesetzt – und dafür auf Instagram eine regelrechte Hasswelle erlebt. Die Reality-TV-Bekanntheit teilte ihre persönlichen Erfahrungen mit ihren Followern und wurde mit teils erschreckend verletzenden Kommentaren konfrontiert. Unter anderem hieß es: "Dann pass auf, dass wir hinterher nicht noch mehr von deiner DNA in dieser Welt haben" oder "Dich besteigt eh keiner". Nun setzt sich Edda auf Instagram gegen den Hass zur Wehr und erklärt, weshalb sie das Thema überhaupt öffentlich gemacht hat: "Ich habe dieses Video nicht gemacht, um zu provozieren oder solche Kommentare zu bekommen. Ich wollte einfach meine persönliche Erfahrung teilen."

Hinter ihrer Entscheidung steckten gesundheitliche Gründe. Die Influencerin erklärt, dass sie die Pille ursprünglich nicht zur Verhütung, sondern wegen starker Migräne verschrieben bekommen hatte. Der Anstoß zum Absetzen kam schließlich eher zufällig: "Ich habe sie im Urlaub versehentlich nicht mehr genommen, weil ich mir kein neues Rezept besorgt hatte. Danach habe ich mich bewusst dazu entschieden, sie erst einmal wegzulassen und meinem Körper die Chance zu geben, wieder in seinen natürlichen Zyklus zurückzufinden." Gleichzeitig nutzt Edda die Gelegenheit, um auf das Thema Frauengesundheit aufmerksam zu machen: "Die Pille ist so viel mehr als nur Verhütung. Sie beeinflusst den Hormonhaushalt, den Zyklus und viele weitere Prozesse im Körper. Deshalb finde ich es schade, dass unter einem Video über Frauengesundheit so viele sexuelle Kommentare oder ungefragte Meinungen entstehen."

Für Edda ist der Hass im Netz allerdings kein neues Phänomen. Erst vor Kurzem sprach die Sommerhaus-Bekanntheit im Gespräch mit RTL offen darüber, wie sehr sie die täglichen Anfeindungen belasten. Unter Tränen sagte sie: "Es ist einfach nicht geil, wenn andere Leute Videos über dich posten." Besonders belastend sei für sie, beim Öffnen von Instagram oder TikTok sofort zu sehen, "dass irgendwelche Leute sich über dich lustig machen, über dein Aussehen, über dich irgendwie". Mittlerweile sei sogar das Verlassen ihrer Wohnung mit Ängsten verbunden. "Man hat irgendwie eine Angst, dass irgendjemand, der einem vielleicht nicht irgendwie so positiv gesinnt ist, die Adresse rausfindet und vor deiner Tür steht", schilderte sie.

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz im Juni 2024