Fünf Kilo weniger: So hat Edda Pilz ihren Körper definiert

Spätestens seit ihrem Sieg in der zehnten Staffel von Das Sommerhaus der Stars 2025 ist Realitystar Edda Pilz (25) einem breiten Publikum bekannt: Nun präsentiert die polarisierende Influencerin auf Instagram eine neue, deutlich definierte Version ihrer selbst und erklärt ihren Followern detailliert, wie ihr dieser Wandel gelungen ist. Innerhalb des vergangenen Jahres hat Edda fünf Kilogramm abgenommen und ihren Körper durch gezieltes Training und eine angepasste Ernährung sichtbar verändert. Dabei stellt sie klar: Ihr früherer Körper war keineswegs schlecht. "Ich habe mich einfach persönlich nicht zu 100 % wohlgefühlt und wollte meinen Körper durch eine Body-Recomposition noch etwas definierter machen", schreibt sie online.

Wie Edda, die in ihrer Jugend ein Sportgymnasium besucht hat, weiter in ihrem Post erklärt, setzte sie auf eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen. An erster Stelle stand dabei ein leichtes Kaloriendefizit – also nicht hungern, sondern nur minimal weniger essen, als der Körper benötigt. Außerdem achtete die Influencerin, die sich als Profifußballerin versuchen möchte, auf eine ausreichende Proteinzufuhr, um Muskeln zu erhalten und aufzubauen. Beim Krafttraining trieb sie sich wohl konsequent bis nah ans Muskelversagen, steigerte sich dabei kontinuierlich und sorgte im Alltag für viel Bewegung durch das Sammeln von Schritten. Als wichtigsten Faktor nennt sie aber die Geduld: "Ergebnisse brauchen Zeit", betont Edda in ihrem Beitrag.

Edda tauchte durch ihre Teilnahme an der Dating-Show Are You The One? erstmals in die Reality-TV-Blase ein. Seit 2022 ist sie bereits im Netz als Fitnessinfluencerin aktiv und hat sich im Laufe der Jahre eine treue Community aufgebaut. Die 25-Jährige, die in den vergangenen Wochen immer wieder wegen ihrer freizügigen Outfits öffentlich kritisiert wurde, war bereits vor ihrer Körpertransformation für ihren sportlichen Lebensstil bekannt. In ihrem Instagram-Post macht sie zudem deutlich, dass sie niemanden zu demselben Weg animieren möchte: "Bevor die Kommentare kommen: Nein, ich finde nicht, dass mein Körper vorher schlecht aussah", schreibt die Ex-Freundin von Michael Klotz (28).

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Imago Edda Pilz bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Influencerin

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RTL Edda Pilz und Michael Klotz, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

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