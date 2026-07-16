Fans feiern es: Satansbratan stellt Edda Pilz' Duckface nach

Satansbratan (27) nimmt sich den aktuellen Hype um Edda Pilz (25) vor – und seine Fans sind begeistert. In einem neuen Satireclip auf Instagram parodiert der Realitystar die Fitnessinfluencerin und ahmt ihr Duckface nach. In dem Reel zeigt der Social-Media-Star zunächst einen kurzen Ausschnitt von Edda, in dem sie mit leicht geöffneten sowie gespitzten Lippen in die Kamera blickt, mit der Überschrift: "Ich wünschte, ich würde so aussehen wie du..." Kurz darauf schaltet das Video zu ihm selbst um – und er zieht ebenfalls einen Schmollmund.

Damit die Parodie sitzt, legt Satansbratan noch eine Schippe drauf: Während er die Lippen spitzt, sind im Hintergrund Blubbergeräusche zu hören, als würde er unter Wasser sein – der Clip wirkt dadurch wie eine überzeichnete Version des kurzen Beauty-Moments von Edda. In den Kommentaren sammeln sich innerhalb kurzer Zeit jede Menge Reaktionen seiner Community. Viele User feiern die Aktion und stimmen in den Vergleich mit ein, den der Realitystar mit seiner Nachmachnummer andeutet. "Ich sehe da eine gewisse Ähnlichkeit. Könntest als ihr Zwilling durchgehen", lobt ein Fan unter dem Video. Ein anderer scherzt: "Könnte ein Vorher/Nachher von 'Power of Make-up' sein". Auch kurze Kommentare wie "King, hahaha" oder "Herrlich" zeigen, wie gut der Clip ankommt.

Edda Pilz war in den vergangenen Tagen aber nicht nur wegen ihres Looks Gesprächsthema, sondern vor allem wegen ihres John-Reed-Eklats. Die Influencerin hatte berichtet, dass ihre Mitgliedschaft bei der Fitnessstudiokette beendet wurde. Als einen Grund nannte sie, dass sie dort Fotos aufgenommen habe. Das Studio stellte den Vorfall anders dar und erklärte, Edda habe Anweisungen des Personals wiederholt nicht befolgt. Unter einem Promiflash-Beitrag meldeten sich viele Leser zu Wort und zeigten wenig Verständnis für Eddas Ärger: "Ich bin im selben John-Reed-Studio und es nervt einfach nur noch! Es ist nicht so, dass kurz ein Foto geschossen wird: Es werden Reels gedreht und nicht nur eine Sequenz, sondern immer und immer wieder!"

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Collage: Instagram / satansbratan, Instagram / edda.elisa Satansbratan und Edda Pilz, Collage

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Imago Satansbratan bei der FIBA 3x3 World Tour in Wien

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Influencerin