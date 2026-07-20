Sie polarisiert im Netz: Edda Pilz hat Angst, rauszugehen

Realitystar Edda Pilz (25) hat offen über die Schattenseiten ihres Lebens im Netz gesprochen. Die 25-Jährige leidet zunehmend unter Hasskommentaren im Netz und hat mittlerweile sogar Angst davor, das Haus zu verlassen. Gegenüber RTL sprach sie weinend über den täglichen Hass, dem sie ausgesetzt ist. "Es ist einfach nicht geil, wenn andere Leute Videos über dich posten. Also, wenn man Instagram öffnet oder TikTok und du siehst direkt, dass irgendwelche Leute sich über dich lustig machen, über dein Aussehen, über dich irgendwie", erklärte sie.

Seitdem Edda auf der Straße erkannt wird, geht sie nur noch selten nach draußen. Sie habe inzwischen regelrecht eine Panik entwickelt, unter Menschen zu gehen. "Man hat irgendwie eine Angst, dass irgendjemand, der einem vielleicht nicht irgendwie so positiv gesinnt ist, die Adresse rausfindet und vor deiner Tür steht", sagte sie im Gespräch. Dabei ist das Interesse an ihr gerade enorm: Allein ihr erstes TikTok-Video rund um ihr Fitnessstudio-Hausverbot wurde 2,4 Millionen Mal aufgerufen. Trotz allem sieht sie für sich keinen Weg zurück: "Der Preis, den man zahlt, ist schon hoch. Keine Privatsphäre, negative Kommentare, aber im Endeffekt ist es halt einfach ein sehr gut bezahlter Job."

Ausgelöst wurde die jüngste Aufmerksamkeitswelle durch einen Streit mit der Fitnessstudiokette John Reed, die Eddas Mitgliedschaft nach vier Jahren fristlos kündigte und ihr Hausverbot erteilte. Der Grund: Die Influencerin soll ohne Erlaubnis Selfies vor dem Spiegel im Studio gemacht und diese auf ihren Social-Media-Kanälen gepostet haben – auf Instagram folgen ihr rund 553.000 Menschen. Sollte sie eines der Studios der Kette betreten, drohen ihr laut Kündigungsschreiben sogar 250.000 Euro Strafe. Es ist nicht das erste Mal, dass Edda wegen ihres Outfits in die Schlagzeilen geriet: Ende Juni wurde ihr der Zutritt zu einer Lufthansa-Maschine verwehrt, weil sie lediglich mit einem Sport-BH und Hotpants bekleidet war. Diese Mischung aus großer Reichweite, viel Aufmerksamkeit und heftigen Reaktionen begleitet die Realitydarstellerin momentan auch abseits des Netzes.

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Fitnessinfluencerin

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Influencerin

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Realitystar