Verlobt? Twenty4tim und Edin feiern sechs Monate Beziehung

Verlobungsalarm bei Twenty4tim (25)? Der Social-Media-Star sorgt auf Instagram für Herzklopfen, als er gemeinsam mit seinem Freund Edin Volarov das sechsmonatige Beziehungsjubiläum feiert. In einem neuen Clip auf der Plattform zeigt das Paar, wie Edin groß auffährt: Blumenstrauß, ein riesiger Herzballon und eine kleine Schmuckschatulle sorgen bei Tim für einen Schockmoment. Als Edin plötzlich vor ihm auf die Knie geht, wirkt es für einen Augenblick so, als stünde ein echter Heiratsantrag im Raum. Doch Edin lacht: "Spaß!"

Tim kichert und reagiert darauf mit den Worten: "Bist du bescheuert? Oh mein Gott, ne. Du darfst so einen Witz nicht – oh mein Gott. Mir ist gerade mein Herz in die Hose gerutscht. So etwas kannst du nicht machen mit mir, nicht jetzt, nicht jetzt." Statt eines Verlobungsrings gibt es ein Schmuckstück, auf dem "Halfway to one" eingraviert ist. Darüber freut sich Tim trotz kurzzeitigem Schock: "Das sieht voll toll aus, danke." Die beiden umarmen sich innig und küssen sich leidenschaftlich.

Die romantische Inszenierung kommt bei der Community hervorragend an und die Fans überschütten die Männer mit Glückwünschen zum Halbjahres-Jubiläum. Unter den Bildern und Clips macht Tim deutlich, wie groß seine Gefühle für Edin sind. Er schreibt: "Ich dachte, dass er mir einen Heiratsantrag macht. Wir sind offiziell seit sechs Monaten ein Paar und freuen uns so sehr auf die Zukunft." Tim und Edin lernten sich im vergangenen Jahr im Rahmen von Tims Datingshow "Love Hunter" kennen – und lieben.

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Instagram / twenty4tim Twenty4tim und sein Partner Edin Volarov, Juli 2026

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Instagram / twenty4tim Twenty4tim und sein Partner Edin Volarov, April 2026

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Instagram / twenty4tim Twenty4tim und sein Freund Edin