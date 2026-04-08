"Love Hunter"-Kandidat meint: Twenty4tims Beziehung ist fake

Twenty4tim (25) hat nach dem Finale seiner Datingshow "Love Hunter" verkündet, dass er mit Kandidat Edin zusammen ist. Doch während sich viele Fans über das frische Liebesglück des Social-Media-Stars freuen, gibt es auch kritische Stimmen. Ex-Kandidat Wakeem äußerte sich jetzt in einem Instagram-Video und zweifelt die Beziehung der beiden offen an. Er ist der Meinung, dass die Romanze zwischen Twenty4tim und Edin nicht echt ist und vermutet stattdessen einen Publicity-Stunt. "Ich kaufe es den beiden einfach nicht ab, dass sie zusammen sind", macht Wakeem in seinem Statement deutlich.

In seinem Video wird Wakeem noch konkreter und liefert Gründe für seine Zweifel. Er berichtet, dass Mitkandidat Delano gepostet habe, Edin hätte während und nach der Show nicht nur mit Dream angebandelt, sondern auch mit anderen Kandidaten. "Dream musste gehen, weil er so der große Betrüger war. Aber Edin gewinnt dann die Show. Das macht doch überhaupt keinen Sinn", erklärt Wakeem. Zudem kritisiert er, dass es in den Posts des Paares direkt um Follower und Wetten gehe. "Da war nichts Emotionales. Da war kein langer Text. Da war kein Grund. Da gab es keine privaten Momente", bemängelt der Ex-Kandidat. Er fragt sich, ob Edin für Tim nicht eher ein Businesspartner als ein Liebespartner sei. "Lasst euch nicht verarschen", warnt Wakeem seine Follower.

Nach dem Finale von "Love Hunter" hatte Tim seine Beziehung mit Edin auf Instagram offiziell gemacht. In einem emotionalen Post schwärmte der 25-Jährige, dass er seinen Partner liebt und sich auf die gemeinsame Zukunft freut. Fast ein halbes Jahr lang musste das Paar seine Liebe geheim halten, bevor es endlich öffentlich werden konnte. Tim hatte bereits in der Vergangenheit mit seiner eigenen Datingshow für Aufsehen gesorgt und war lange Single, bevor er sich auf die Suche nach der großen Liebe machte.

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und sein Partner Edin Volarov, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / wakeem.official Wakeem, "Love Hunter"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und sein Freund Edin