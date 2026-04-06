Zahlreiche Promis gratulieren Twenty4tim zum Liebesglück

Twenty4tim (25) hat nach sechs Monaten des Versteckspiels seine Beziehung zu Edin Volarov öffentlich gemacht – und die Gratulationen aus der Promiwelt lassen nicht lange auf sich warten. Unter seinem Instagram-Post, in dem der Social-Media-Star sein Liebesglück mit seinem Partner teilt, häufen sich die Glückwünsche von zahlreichen Influencern und Realitystars. Dschungelcamp-Star Ariel (22), Influencerin Palina, Vanessa Borck (29) und Healthy Mandy (31) gehören zu den ersten, die dem Paar ihre Freude ausdrücken. Auch Julian Claßen (32) zeigt sich begeistert und schreibt: "Oh, wie schön!"

Besonders emotional wird es in den Kommentaren von Leyla Heiter (29) und ihrem Mann Mike Heiter (33). "Endlich, ich freue mich so für euch!", schreibt Leyla begeistert. Mike stimmt ihr zu und kommentiert: "Ich freue mich für euch." Auch Antonia Elena zeigt sich überwältigt: "Aiii, ich freue mich soooo, so, sehr für dich! Wie schön!" Paola Maria (32) lässt ebenfalls einen Gruß da und schreibt: "Herzlichen Glückwunsch!" Zudem gratulieren Daniela Büchner (48), Jona Steinig (30) und Anna Adamyan (29) dem frisch geouteten Paar. Besonders rührend ist der Kommentar von Edin selbst, der unter den Post schreibt: "Ich liebe dich, Engel" und ein rotes Herz hinzufügt.

Tim hatte in seiner eigenen Datingshow "Twenty4Tim: Love Hunter" nach der großen Liebe gesucht und sie in Kandidat Edin gefunden. Fast ein halbes Jahr lang mussten die beiden ihre Beziehung geheim halten, bevor sie nach dem Finale der Show endlich öffentlich über ihren Beziehungsstatus sprechen durften. Nun können sie ihre gemeinsame Zukunft endlich ohne Versteckspiel angehen und ihre Liebe mit der Welt teilen.

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Instagram / twenty4tim Twenty4tim und sein Freund Edin

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Instagram / jonasteinig Jona Steinig, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / mikeheiter Mike und Leyla Heiter in London

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