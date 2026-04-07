Fans verwirrt: Sind Twenty4tim und Edin etwa schon verlobt?

Twenty4tim (25) und sein Freund Edin Volarov sorgen aktuell für ordentlich Verwirrung bei ihren Fans. Der Social-Media-Star hatte erst vor Kurzem seine Beziehung mit dem Gewinner seiner Datingshow offiziell gemacht und postete auf Instagram eine süße Bilderreihe. Darunter auch ein Foto mit einem verdächtigen Ring. In dem dazugehörigen Text fiel den aufmerksamen Followern ein Detail besonders auf: Tim verwendete ein Ring-Emoji. Das sorgte sofort für wilde Spekulationen – auch bei einem News-Magazin. Unter dessen Beitrag sammelten sich daraufhin schnell verwirrte Kommentare von Fans, die wissen wollten, ob es tatsächlich einen Heiratsantrag gab. Denn Tim dementierte die Verlobungs-Headline nicht: Er schrieb schlicht ein Emoji mit Tränen in den Augen sowie ein Herz-Emoji.

Die Reaktionen der Community fielen daraufhin unterschiedlich aus. "Habt ihr euch auch verlobt?", wollte ein Fan wissen. "Direkt verloben? Dachte nur, Beziehung öffentlich bekannt gegeben", fragte ein anderer User irritiert. Während einige die vermeintliche Verlobung hinterfragten, ärgerte sich ein weiterer Follower über die Spekulationen: "Wer redet von verlobt? Man kann sich Ringe auch so schenken?! Was stimmt mit euch nicht?" Andere fragten schlicht: "Hab ich was verpasst?" Weitere forderten ein Statement von Tim.

Doch bisher klärte Tim nicht auf, ob er und Edin sich nach rund sechs Monaten Beziehung verlobt haben. Bei dem Schmuckstück an dem Finger des TikTokers könnte es sich ebenso gut um einen sogenannten Promise Ring handeln: ein Symbol in einer Liebesbeziehung für Treue und tiefe Verbundenheit. Tatsächlich sind die Liebesringe immer mehr im Kommen. Auch Realitystar Jeje Lopes und Teezy machten mit einem derartigen Klunker auf sich aufmerksam. Zudem ging Nikola Grey (30) vor seiner heutigen Ehefrau Kim Virginia Grey (30) damals mit einem Promise Ring auf die Knie, um ihre Beziehung offiziell zu bestätigen.

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Instagram / twenty4tim Twenty4tim und sein Partner Edin Volarov, April 2026

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Instagram / twenty4tim Jeweilige Hände von Twenty4tim und seinem Partner Edin Volarov

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Instagram / jejellopes Jeje Lopes, Reality-TV-Star

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