Nach Liebes-News: Twenty4tims Freund hat über 100k Follower

Twenty4tim (25) hat seine Beziehung mit Edin Volarov kürzlich öffentlich gemacht – und das hat direkte Auswirkungen auf die Social-Media-Präsenz seines neuen Freundes. Nachdem der Influencer bestätigt hatte, dass er und Edin, der Gewinner seiner Datingshow "Love Hunter", ein Paar sind, explodierte die Followerzahl des Realitystars regelrecht. Vor der großen Liebesverkündung hatte Edin rund zwanzigtausend Follower auf Instagram. Doch nur wenige Minuten nach den Beziehungs-News stieg diese Zahl rasant an. Mittlerweile hat der frischgebackene Freund des Social-Media-Stars bereits die Marke von einhunderttausend Followern geknackt.

Tatkräftige Unterstützung erhielt Edin dabei von seinem Partner selbst. Tim startete auf Instagram eine Wette und rief seine Fans zur Hilfe auf. "Edin und ich haben eine Wette. Wenn ich gewinne, dann darf ich heute Abend zu McDonald's. Wenn er gewinnt, muss ich kochen. Ich habe gesagt, dass er vor 18 Uhr 100.000 Follower haben wird. Könnt ihr mir helfen? Haha, danke euch", schrieb der Influencer. Die Rechnung ging auf: Bereits gegen siebzehn Uhr am 6. April war die magische Grenze von einhunderttausend Followern erreicht – Tim hatte seine Wette also gewonnen und durfte sich über einen Besuch bei der Fast-Food-Kette freuen.

Edin zeigte sich von der enormen Resonanz begeistert und bedankte sich bei seinen neuen Followern. "Danke für die 100k. Ich freue mich auf unsere weitere gemeinsame Reise", schrieb der Realitystar auf Instagram. Für Tim und ihn beginnt damit ein neues Kapitel. Nachdem die beiden fast ein halbes Jahr ihre Liebe geheim halten mussten, können sie nun endlich offen zu ihrer Beziehung stehen. Tim hatte zuvor auf Instagram erklärt, dass Edin seine bessere Hälfte sei und sie bereits viel gemeinsam erlebt hätten.

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Instagram / twenty4tim Twenty4tim und sein Partner Edin, April 2026

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Instagram / edinvolarov Edin Volarov, Gewinner von "Twenty4Tim Love Hunter"

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Joyn/Rando Schvede Twenty4tim und die Kandidaten von "Love Hunter"

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