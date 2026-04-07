Familienfoto und Co.: Twenty4tim teilt Fotostrecke mit Edin

Tim Maximilian Kampmann aka Twenty4tim (25) ist vom Markt. Der Influencer hat erneut eine ganze Instagram-Fotostrecke mit seinem Freund Edin Volarov geteilt – und zeigt sich so verliebt wie nie. Zu den neuen Schnappschüssen schreibt der Social-Media-Star: "Ein Hoch auf die Liebe mit den Liebsten." Die Reihe an Bildern zeigt das Paar beim Kuscheln auf dem Sofa, mit einem riesigen Herzluftballon in der Hand und beim feierlichen Anschneiden eines Kuchens in einem liebevoll dekorierten Wohnzimmer. Zwischen all den roten Herzen und dem Schriftzug "Love" auf dem Sideboard sticht vor allem ein Moment hervor: ein gemeinsames Familienfoto mit Tims Mutter und seinem Stiefvater, das den privaten Einblick perfekt macht.

Auch in den Kommentaren unter dem Beitrag wird deutlich, wie emotional der Tag der offiziellen Bekanntgabe ihrer Beziehung für alle Beteiligten war. Edin fasst seine Gefühle kurz und knapp zusammen und schwärmt: "Es war wunderschön." Tims Stylist und enger Freund Björn zeigt sich ebenfalls zutiefst berührt und schreibt: "Heule bei jedem einzelnen Foto." Zahlreiche Fans stimmen mit ein und überhäufen das Paar mit Komplimenten. Ein Follower kommentiert begeistert: "Richtig tolle Bilder. Ich wünsche euch alles Glück der Welt. Ihr zwei seht so glücklich aus." Die gesamte Atmosphäre der kleinen Feier wirkt wie eine intime Liebeszeremonie im Kreis der engsten Vertrauten, bei der Tim und Edin offenbar ganz bewusst ihre Beziehung und ihr gemeinsames Glück zelebrieren.

Für die Community der beiden ist die romantische Fotoreihe auch deshalb so besonders, weil sie die Entwicklung der Beziehung von Tim und Edin schon länger mitverfolgt. Die zwei lernten sich in Tims Datingshow "Love Hunter" kennen, in der Edin am Ende das Herz des Influencers eroberte. Seit mehr als einem halben Jahr sind sie ein Paar – mussten das aber bis zum Finale geheim halten. Durch die öffentliche Liebesgeschichte hat Edin inzwischen selbst eine große Reichweite auf Social Media aufgebaut: Binnen weniger Stunden verzeichnete der Datingshow-Gewinner einen Anstieg von über 100.000 Followern.

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim mit seiner Mama, seinem Freund Edin Volarov und seinem Stiefpapa

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und sein Freund Edin Volarov

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und sein Freund Edin Volarov

Anzeige