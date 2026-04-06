"Ich liebe dich": Twenty4tim macht Beziehung öffentlich

Twenty4tim (25) schwebt auf Wolke sieben und teilt sein Liebesglück nun endlich mit der Öffentlichkeit. Der Influencer hat in seiner eigenen Datingshow "Twenty4Tim: Love Hunter" nach der großen Liebe gesucht und sie offenbar gefunden. Nach dem Finale der Show darf er endlich über seinen Beziehungsstatus sprechen und gab bekannt, dass er mit Kandidat Edin zusammen ist. "Ich liebe dich! Und endlich ist es offiziell: Fast ein halbes Jahr mussten wir unsere Liebe verstecken, aber jetzt freue ich mich einfach nur auf unsere gemeinsame Zukunft. Du bist meine bessere Hälfte und was wir bereits erlebt haben, kann uns so schnell keiner nehmen…", schreibt der Social-Media-Star zu romantischen Bildern des Paares auf Instagram.

Schon vor der großen Enthüllung teilte Tim seine Aufregung mit seinen Fans und konnte es kaum erwarten, endlich über sein Liebesleben sprechen zu dürfen – zumal bereits Hinweise öffentlich wurden, dass ein männlicher Kandidat die Show gewonnen hat. "Wo soll ich anfangen. In zehn Minuten darf ich endlich sprechen. Alle Verträge sind dann aufgelöst. Wisst ihr, wie unfassbar befreiend das ist? Mein Herz klopft richtig richtig richtig dolle", schrieb er nervös. Der Kölner bat seine Follower sogar, besonders aktiv zu sein und den Beitrag zu liken oder zu kommentieren, da ihm diese Unterstützung sehr viel bedeute.

Bei "Twenty4Tim: Love Hunter" kämpften insgesamt zwölf Männer und Frauen um das Herz des Influencers. Unter den Kandidaten waren allerdings auch welche dabei, die ihn ganz bewusst täuschen wollten und nur wegen des Geldes an der Show teilnahmen. Dass Tim dennoch seine große Liebe in der Show finden würde, war also keine Selbstverständlichkeit. Der Realitystar hat sich in den vergangenen Jahren durch seine Social-Media-Präsenz einen Namen gemacht und sammelte auch als Sänger Erfahrungen in der Unterhaltungsbranche.

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Instagram / twenty4tim Twenty4tim und sein Partner Edin, April 2026

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Instagram / twenty4tim Twenty4tim und sein Partner Edin, April 2026

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Joyn/Rando Schvede Twenty4tim und die Kandidaten von "Love Hunter"

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