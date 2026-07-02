Wildes Gerücht: Ist Bachelors-Nadja mit Sänger zusammen?

In der aktuellen Staffel von Die Bachelors sorgt Nadja kurz vor dem großen Finale für jede Menge Gesprächsstoff. In Folge neun, die bereits auf RTL+ zu sehen ist, entscheidet sich Sebastian Paul für sie und macht sie damit zu seiner Gewinnerin. Doch während die letzte Rosenvergabe noch frisch ist, wird in den sozialen Netzwerken schon heftig darüber diskutiert, ob das Glück der beiden überhaupt gehalten hat. Laut einem Insider soll zwischen Sebastian und Nadja nach den Dreharbeiten bereits wieder Schluss gewesen sein. Jetzt macht zudem ein neues Gerücht auf Instagram die Runde: Nadja soll inzwischen mit dem früheren The Voice Kids-Teilnehmer und deutschen Sänger Mike Singer (26) zusammen sein.

Ins Rollen gebracht wurde die Spekulation unter anderem von Content Creator Sanijel Jakimovski. In einem Reel berichtet er von einem Hinweis, den ihm ein Follower zugeschickt haben soll. Demnach soll Nadja nicht mehr mit Sebastian, sondern mit Mike liiert sein. Außerdem kursiert sogar das Gerücht, dass sie schwanger sei. Einen Beleg dafür gibt es bislang nicht. Für weiteren Wirbel sorgt ein Video auf TikTok: Darin ist Mike mit einer langhaarigen brünetten Frau zu sehen, mit der er tanzt und auf einem Bett kuschelt. Das Gesicht der Frau bleibt allerdings verborgen. Eine TikTokerin will dennoch ein Detail erkannt haben: Am rechten Oberarm sei ein Vogel-Tattoo zu sehen, das auch Nadja an derselben Stelle tragen soll. Offiziell bestätigt ist das bislang nicht.

Rund um Nadja und Sebastian war zuletzt ohnehin schon viel spekuliert worden. Beim Dreamdate in Namibia war zwischen den beiden nicht nur Romantik zu sehen, sondern auch ein spürbarer Moment der Spannung. In einem Gespräch über Liebe, Zukunft und Gefühle gerieten sie aneinander, was bei vielen Zuschauern Fragen auslöste. Dass Sebastian Nadja nun zwar zur Gewinnerin kürt, gleichzeitig aber schon wieder Trennungs- und neue Liebesgerüchte kursieren, hält das Interesse an der Staffel weiter hoch. Ob an den neuesten Spekulationen tatsächlich etwas dran ist, dürfte wohl erst das Wiedersehen zeigen, das am 8. Juli bei RTL+ und am 9. Juli 2026 bei RTL läuft.

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Instagram / nadjaa.os Nadja, bekannt aus "Die Bachelors

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Instagram / mikesinger Mike Singer, deutscher Musiker

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RTL Sebastian Paul und Kandidatin Nadja bei "Die Bachelors" 2026